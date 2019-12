La postura del PSG: no se escucharán ofertas por Mbappé, pero sí por Neymar

A ambos les quedan dos años de contrato, pero la prioridad es renovar al francés.

París sigue en alerta. El continúa la temporada en curso sabiendo que tiene dos "patatas calientes" en su vestuario. Una es Kilyan Mbappé y la otra es Neymar Junior. Amnos cracks siguen siendo el centro neurálgico del presente y futuro del club. Según ‘Le Parisien’ el futuro de ambos está ligado, tanto su marcha como su permanencia. A ambos les quedan dos años de contrato en vigor, aunque la situación del francés y del brasileño parece bastante opuesta.

En primer lugar, no hay nadie en el club que considere que Mbappé, el gran reclamo de la entidad, pueda estar en el mercado. En cambio, en el caso del carioca, no hay nadie del club que niegue que, en caso de llegar una buena oferta, no se estudie. Es decir, se cierra la puerta de salida a Mbappé y se deja más que entreabierta para Neymar. La cúpula parisina adopta una postura con Neymar bien distinta a la de Mbappé. Nadie desea la salida de ambos jugadores, bajo ningún concepto. Los dos tienen contrato en vigor y a pesar de que son muchos los rumores que hablan de una presunta tensión entre los jugadores y el entrenador, Thomas Tuchel, la dirigencia del PSG sigue pensando que esta temporada los dos será clave para que el equipo pueda lograr sus objetivos.

Después, en verano, se acometerá el futuro de ambos delanteros. Si hay ofertas por Neymar, se estudiarán. Y si llegan por Mbappé, se desecharán. El club sigue poniendo toda la carne en el asador para renovar al parisino, al que se le siguen haciendo ofertas para lograr "blindarle" de manera definitiva y evitar un acercamiento del .