La portavoz del Gobierno de Cataluña pide al Real Madrid que retire su vídeo sobre Franco y el Barcelona

Tacha el vídeo emitido por RMTV de "burda manipulación" y "fake news indecente"

Más leña al fuego. Barça y Madrid prosiguen su escalada de 'dardos' en público. Primero fue Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien decidió acusar al Real Madrid de cínico por presentarse como acusación en el 'caso Negreira', asegurando que el club blanco es el equipo más beneficiado por los árbitros y que fue el equipo del régimen. Horas más tarde, el Real Madrid, a través de un vídeo en su canal oficial y difundido en sus redes sociales, acusaba al Barcelona de ser el equipo del régimen, citando que el dictador Franco recalificó varios terrenos al club azulgrana y fue varias veces condecorado por el club catalán.

La portavoz del gobierno catalán pide al Madrid que se disculpe por el vídeo emitido sobre Franco y el Barcelona, por haber "traspasado líneas rojas"

En ese clima de fuego cruzado, ha aparecido Patricia Plaja, portavoz del Gobierno de Cataluña, que ha censurado el vídeo emitido por Real Madrid TV y lo ha tachado de "manipulación burda de la historia" y "fake news indecente", al tiempo que he solicitado al club blanco que retire ese vídeo. Primero, por una cuestión de sensibilidad y después, en base al respeto a la memoria del ex presidente culé Josep Suñol, fusilado por las tropas franquistas de la época.

"El vídeo es una fake news indecente"

Platja, portavoz del ejecutivo catalán, ha manifestado “creemos que el vídeo que ha emitido RMTV es una manipulación de la historia tan burda que parece de manual, una ‘fake news’ indecente, que no viene de un usuario particular. Hay que darle la importancia que tiene y no es poca. Lo peor es que viene de una institución, de un club de fútbol con muchísimos seguidores y tantísima repercusión. Es muy preocupante", ha comentado.

Después, ha añadido que el vídeo "es una irresponsabilidad y es más, es una ofensa y un insulto a miles de personas que sufrieron el régimen franquista. También al FC Barcelona, porque su propio presidente Sunyol fue fusilado por el régimen. Estaría bien que el Real Madrid retirase el vídeo y pidiera disculpas por haber traspasado una línea roja”, dijo.