Provedel, portero de la Lazio, empata en la última jugada del partido; el Atleti protesta una falta previa sobre el argentino.

El Atlético de Madrid tuvo un cruel e insólito final en Roma, donde la Lazio le empató el partido en la última acción del encuentro y a través de Ivan Provedel, portero del conjunto italiano que había ido a buscar el 1-1 en el minuto 95 de encuentro. La polémica llegó justo a raíz de ese gol. ¿Hubo falta a Ángel Correa en la acción previa?

La polémica del Lazio vs. Atlético de Madrid: ¿Era falta sobre Ángel Correa en la acción previa al empate del portero Provedel?

El destino, la suerte, el fútbol, o lo que sea se ha cebado con el Atlético en la capital italiana. Aunque la Lazio había hecho méritos para empatar el encuentro mucho tiempo antes, con Jan Oblak salvando una y otra vez las ocasiones que tenían los italianos, el Atleti parecía tener resuelto el encuentro y se estaba llevando tres puntos clave a Madrid en el debut de ambos equipos en la Champions League 2023-24.

Sin embargo, el portero local empató en una jugada que llega inmediatamente después de que Ángel Correa protestara una falta que el árbitro esloveno Slavko Vinicic no vio. Una protesta que, además, le valió al internacional argentino la cartulina amarilla. Es muy probable que ese agarrón en la camiseta del ex jugador de San Lorenzo fuera suficiente para que el colegiado señalara infracción en favor de un Atlético que habría 'matado' el encuentro en esa acción. Pero no fue así y acabó perdiendo dos puntos de forma insólita y cruel.