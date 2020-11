La polémica del Dinamo de Kiev vs. Barcelona de Champions League: Penalti no pitado sobre Trincao

El reclamó penalti al filo del descanso en su partido ante el Dinamo de Kiev.

Corría el minuto 34' cuando una triangulación entre Pjanic y Pedri acabó en las botas de Trincao, que se giró en el área y cayó derribado.

En primera instancia el colegiado del partido hizo el gesto inequívoco con sus manos de que no había habido nada y el VAR corroboró su decisión tras revisarlo.

