La pareja de Rustu sobre su estado de salud por coronavirus: "La piel se volvió gris, como los labios y con dificultad para respirar"

Isil, la pareja del exguardameta del Barcelona, detalla su estado de salud y los síntomas tras dar positivo por coronavirus.

Rustu sigue luchando por salvar su vida tras haber dado positivo en el test por el COVID-19. La pareja del exguardameta del reveló en redes sociales cómo está.

“Las últimas 72 horas han sido difíciles y espero que a partir de ahora sean mejores”, confiesa Isil Recber, su pareja.

"Es la pelea de un ser vivo contra un nuevo virus que ha cambiado de tamaño y no es conocido para el cuerpo humano", según el portal Fanatik.

"Detectarlo temprano es muy importante. El virus no se queda en la garganta o la nariz, se mueve rápidamente y se aloja en los pulmones, donde llega al instante para multiplicarse y empezar la neumonía", afirmó Isil sobre el Director de Desarrollo de la UEFA en el fútbol turco.

"Rustu tuvo fiebre durante días y horas como la malaria. Síntomas extraños que no se han experimentado, sentido o visto antes. Padeció una fuerte debilidad, fatiga, pérdida de apetito...". Y va más allá al describir que no son solo esos síntomas: "La piel se le volvió gris, como los labios. Respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo, además de una tos que no terminaba. Tampoco hablaba y tenía el pulso irregular".

Por todo ello concluye que “las 72 primeras horas son muy críticas”.

”Quiero dar gracias infinitas a todos los que están con nosotros, a nuestro lado, en estos momentos", añadió su pareja.