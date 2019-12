La palabra más esperada: Paolo Guerrero habló sobre su posible llegada a Boca

El delantero de Inter de Porto Alegre se refirió a las chances de emigrar al Xeneize al final de la temporada. ¿Qué dijo?

Después de que su representante reconociera que Boca hizo sondeos por él, Paolo Guerrero habló por primera vez sobre la posibilidad de sumarse al Xeneize en la próxima temporada.

Tras el triunfo de Inter -con un gol suyo- sobre Botafogo por la de , el atacante fue consultado acerca del interés del equio argentino. ¿Qué respondió? "Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos del campeonato brasileño", comenzó diciendo el goleador, pero no cerró la puerta: "De lo que pueda suceder después no puedo hablar. Hoy estoy enfocado en nuestro objetivo, que es la clasificación a la Libertadores. Después, no puedo decir nada. Hasta ahora son rumores, no tengo detalles".

Ante la insistencia, hizo un breve análisis de su presente y de lo que vendrá: "Sin dudas estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé".