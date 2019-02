La opción Nico Tagliafico, en la órbita de Real y Atlético de Madrid

El argentino acaba contrato en junio de 2022

Que Nicolás Tagliafico está en la órbita de los mejores equipos de Europa es un secreto a voces. Pero que el lateral del AFC Ajax esté siendo monitoreado por los dos equipos más potentes de la capital de España, como ha podido saber Goal, es noticia. El lateral izquierdo de 26 años, está completando su segunda temporada en el Ajax, donde llego después de su paso por Independiente. Ahora, siendo pieza clave de la selección abilceleste y seleccionado para el pasado Mundial, Nico está atravesando un momento dulce. Y en Madrid gusta por partida doble: al Madrid y al Atleti. Acaba contrato en 2002 y es una pieza muy cotizada.

En el club blanco saben que tienen una asigantura pendiente con el lateral zurdo, ya que Marcelo no acaba de coger la forma esta temporada y podría incluso abandonar la nave en junio, para irse a la Juventus si es que el Real Madrid no desea retenerle. Además, Reguilón está cumpliendo, pero aún no está consagrado. Es por eso que en el club de Concha Espaina se sigue con atención las evoluciones de Tagliafico. Precisamente, el argentino ya se encontró con el Real Madrid en la ida de los octavos de final de Champions y fue el autor del famoso tanto anulado. De hecho, tendrá que disputar el partido de vuelta en el Bernabéu, donde existen excelentes informes sobre él.

Por otro lado, existe el interés firme del Atlético de Madrid, que también busca recambio para Filipe Luis - aún no ha renovado- y quién sabe si para Lucas - se especuló con su posible marcha al Bayern-, por lo que la plaza de lateral podría necesitar refuerzos. Tagliafico gusta al Cholo Simeone, que tiene buenos informes de él, aunque en el club la opción que se tiene más avanzada es la de Álex Telles, zaguero del FC Porto, tal y como pudo saber Goal.

Si finalmente Tagliafico saliese del AFC Ajax para recalar en un equipo español, esta no sería su primera experiencia en suelo español, ya que entre 2012 y 2013, Tagliafico jugó una temporada en el Real Murcia, cuando el equipo pimentonero pertenecía a Segunda División.