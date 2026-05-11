La nueva tercera equipación de adidas para México rinde homenaje a la historia del Mundial

México y adidas presentaron una nueva equipación alternativa para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La camiseta rinde homenaje al país, primera nación en albergar el torneo en tres ocasiones.

Diseñada bajo el concepto «Mexican Wa(y)ve», lleva un estampado “MX” tono sobre tono, el trébol retro de adidas Originals y el mensaje «Somos México» bordado.

Según adidas, la camiseta celebra la identidad mexicana y la pasión por el fútbol, y fortalece el vínculo entre jugadores y aficionados.

«Esta camiseta representa más que innovación; es una manifestación del espíritu mexicano en cada hilo», afirmó Pablo Cavallaro, director sénior de Activación de Marca de adidas México.

Además, adidas lanza una colaboración de estilo de vida con Someone Somewhere que incluye detalles hechos a mano por artesanas de la Sierra Norte de Puebla. La colección suma una versión «Artisan JSY» con bordados y cuello polo.

adidas

México estrenará su nueva tercera equipación contra Ghana el 22 de mayo. La camiseta ya está a la venta en adidas, Fanatics y tiendas seleccionadas.

Tienda: Tercera equipación de México para el Mundial de 2026.

La tercera equipación de México estará disponible a partir del 11 de mayo de 2026 en adidas, Fanatics y tiendas seleccionadas.

Se prevé que se agote pronto debido a la alta demanda del Mundial 2026 y a sus ediciones limitadas de estilo de vida.

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