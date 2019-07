La nueva tercera camiseta del Real Madrid será verde en 2019-20

El club madridista hace oficial la equipación con Gareth Bale, 'escondido' en la promoción. Está inspirada en el nuevo estadio Santiago Bernabéu

El ha hecho oficial este lunes la que es la nueva tercera equipación para la próxima temporada que está a punto de comenzar. Y la principal novedad es el color verde intenso utilizado para esta camiseta, siguiendo con la tradición de utilizar colores llamativos e inusuales. Después del rojo, el naranja, el negro o el gris, ahora es el momento del color verde.

Cabe destacar que esta equipación está destinada, en principio, a ser utilizada como visitante en la . Aunque en los últimos años no es menos cierto que el Real Madrid también las ha utilizado incluso en La Liga y en otras competiciones. Esta temporada, los colores finalmente elegidos son el blanco tradicional, el azul para la segunda equipación, y ahora el verde intenso.

Según la marca que viste al Real Madrid -Adidas- esta equipación está inspirada en el nuevo estadio Santiago Bernabéu: "La capacidad del Real Madrid para adelantarse e innovar frente a sus competidores es parte de su historia y, esta nueva temporada, no será menos. Para un madridista, los éxitos conseguidos en el pasado jamás interfieren en los éxitos futuros. Por eso, “You own the future” es el concepto elegido para representar esta equipación. El Real Madrid es un equipo que ha hecho Historia, hemos dejado huella en el pasado pero el futuro también nos pertenece. El futuro es nuestro. Todos los títulos y éxitos que aún están por llegar y que seguirán haciendo de este club el más laureado de la Historia y el nuevo Santiago Bernabéu, será testigo de todos estos triunfos".

Llama la atención que Gareth Bale no aparezca en ninguna de las imágenes y vídeos promocionales que ha proporcionado la marca alemana a los medios de comunicación. Sí lo hace en la galería publicada por el Real Madrid en su web oficial, pero nunca en una posición preponderante, sino escondido dentro de una galería de imágenes.

Eso sí, se han esforzado por incluir a Eden Hazard, pese a que llegó a la disciplina merengue más tarde que ninguno. Y, obviamente, están todos los jugadores que visten Adidas de la plantilla: Casemiro, Nacho, Lucas, Benzema, Kroos, Modric, Isco, Asensio, Carvajal, Marcelo, Odriozola, Fede Valverde y Varane. La lista es extensa, pero sin embargo el galés sólo aparece de refilón pese a ser uno de los embajadores de la marca de las tres barras.