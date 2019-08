La nueva polémica de Gary Medel y Claudio Bravo en la Selección chilena

Una publicación en Instagram desató un nuevo embrollo dentro de La Roja. Todo, en el marco del regreso del capitán al equipo.

Este miércoles 28 de agosto se anunció que Claudio Bravo retornaría a la Selección chilena para los partidos amistosos contra y Honduras, marcando un hito importante luego del gran quiebre dentro del camarín que enfrentó a los referentes luego del fracaso al no ir al Mundial de 2018.

Uno de los más perjudicados fue Claudio Bravo, quien además se vio aquejado por una lesión que lo dejó sin actividad por medio año, y tras superar sus problemas físicos, no fue considerado para disputar la 2019.

De ahí en más se especuló con un posible retorno del golero del , y un reencuentro con Arturo Vidal y Gary Medel, dos de los que hoy en día comandan el vestuario chileno.

Algo que, al parecer, costará un poco más ya que en esta nómina para los partidos amistosos los titulares no estarán presente.

El artículo sigue a continuación

Ante esto, se sumó un nuevo problema y polémica a este caso. Un simple like de Instagram reveló que todo sigue igual. "Un capitán que hace lo que hizo Claudio Bravo, no merece ser capitán", indicó Sergio Navarro, ex jugador de Universidad de , quien obtuvo el me gusta del Pitbull en redes sociales.

Una acción que llenó de comentarios el entorno de la Selección.