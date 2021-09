La noticia más esperada: vuelve el 100% del aforo a los estadios

La medida entra en vigor a partir del 1 de octubre, así que en el Atlético-Barcelona habrá aforo completo en el Metropolitano

La noticia más esperada por los aficionados por fin ha llegado. El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas se han reunido esta mañana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y han llegado a un pacto para elevar los aforos en los eventos deportivos multitudinarios, entre los que se incluyen los partidos profesionales de LaLiga de fútbol y también de la Liga ACB de baloncesto.

Es decir, que según ha podido confirmar Goal, volverá el público al 100% en los eventos en exteriores en los estadios, siempre con mascarilla, entrada controlada y sin poder comer ni fumar en el interior de los recintos.

Habrá 100% de aforo en el Atleti-Barcelona

Por lo tanto, el día 2 de octubre, se jugará el Atlético de Madrid vs. FC Barcelona, uno de los primeros grandes partidos de la temporada. Y ahí, en ese partido, habrá ya por fin un 100% de aforo en el estadio Wanda Metropolitano, por lo que podrán acudir al evento todos los abonados colchoneros que, de no haberse aprobado esta norma, habrían quedado fuera.

En cambio, el Govern de Catalunya no permite que los partidos de FC Barcelona o RCD Espanyol superen el 60% de aforo en sus estadios. Veremos si recapacita en su decisión o si, por el contrario, sigue con esa medida restrictiva para los conjuntos catalanes.

Por otro lado, en el caso del baloncesto, la asistencia será de un máximo del 80%, garantizándose siempre una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.

La vigencia de esta nueva norma para el aforo en el fútbol y el baloncesto en nuestro país será del 1 al 31 de octubre y, posteriormente, en la última semana del mes, se realizará una nueva evaluación de la situación. Es decir, que será revisable cuando acabe octubre.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha subrayado la unanimidad del acuerdo y ha insistido en la necesidad de que se mantengan "todas las medidas farmacológicas, la obligatoriedad de las mascarillas, no fumar, no comer y no beber".