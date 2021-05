La nómina de la Selección chilena en la Copa América y su primera aproximación en el microciclo

Lasarte entrenará con 11 valores en la primera semana desde que se le agotaron los amistosos a La Roja antes de Eliminatorias y Copa América.

No le queda tiempo que perder a Martín Lasarte. De cara a los compromisos oficiales contra Bolivia y Argentina de Eliminatorias más la Copa América, Chile no tiene más amistosos en la agenda y el entrenador uruguayo ha presentado su primera nómina para el microciclo del lunes 10, el martes 11 y el miércoles 12, en la que destaca Leonardo Gil, figura chilenoargentina de Colo Colo.

Si bien es un listado megapreliminar de cara a pensar en las grandes competencias del año, que incluirán como base a los atletas que militan en el exterior, los once que elige Machete no incluyen a los coperos que están en Libertadores y Sudamericana jugando, en ese momento, su cuarta semana en la fase de grupos, pero sí a nombres con recorrido como Beausejour y a los habituales Alarcón, Parra, Bolados y Ángelo Henríquez, más varios del más reciente Chile - Bolivia en Rancagua de marzo. Para el cuerpo técnico del ex DT de la U y la UC es el segundo encuentro con figuras del torneo para entrenar y evaluar, pero el primero desde que se quedó ad portas de las grandes definiciones por los puntos.

ARQUEROS

Brayan Cortés | Colo Colo

Zacarías López | Deportes La Serena

DEFENSAS

Yonathan Andía | Universidad de Chile

Jean Beausejour | Coquimbo Unido

Daniel González | Santiago Wanderers

MEDIOCAMPISTAS

Tomás Alarcón | O'Higgins

Leonardo Gil | Colo Colo

Pablo Parra | Curicó Unido

DELANTEROS

Marcos Bolados | Colo Colo

Ángelo Henríquez | Universidad de Chile

Iván Morales | Colo Colo