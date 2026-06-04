La máquina de endeudamiento: cómo el Inter vendió ingresos futuros a cambio del éxito actual

El fútbol depende cada vez más del capital, sobre todo del capital riesgo. Las compras del A.C. Milan, el Chelsea y el Olympique de Lyon muestran que los fondos ven en el fútbol internacional un mercado atractivo.

En el boletín Cleats & Cashflows analizamos esta evolución: las oportunidades estratégicas que genera y los riesgos que conlleva la creciente inversión financiera en el fútbol. Esta es la segunda entrega de nuestra miniserie de cuatro partes sobre el Milan; la primera se publicó el lunes pasado.

Primero examinamos la reconstrucción institucional del AC Milan y, a principios de semana, miramos al otro lado de la ciudad: el Inter de Milán. Mientras el Milan se ha estabilizado con Elliott y crecido con RedBird, el Inter siguió otro rumbo: propietarios ambiciosos, éxitos deportivos y una estrategia financiera insostenible que entregó el club a los acreedores.

Cuando Oaktree tomó el control en 2024, el club no tenía problemas deportivos: bajo Suning había ganado títulos, vuelto a la Champions y liderado la Serie A. Pero las finanzas eran otro asunto.

El desafío de Oaktree, pues, no era deportivo, sino convertir una estructura altamente endeudada en un modelo financiero sostenible.

La máquina de endeudamiento: bonos y trucos financieros

La decisión financiera clave de Suning se adoptó en diciembre de 2017. Un año y medio después de la compra, el club emitió bonos por 300 millones de euros a través de Inter Media & Communication, sociedad creada en 2014 por Erick Thohir. El préstamo tenía cinco años de plazo y un interés del 4,875 %.

En lugar de pedir dinero prestado directamente, el club usó ingresos futuros —derechos televisivos, patrocinios y otros ingresos comerciales— como garantía. Así, los inversores obtuvieron parte de esos flujos de caja futuros y el Inter recibió dinero al instante.

Otros clubes, como el Real Madrid, ya habían seguido un camino parecido, pero para el Inter fue un hito: a partir de ahí, los ingresos futuros se usaron de forma estructural para conseguir nueva financiación.

Desde entonces, los tenedores de bonos tuvieron prioridad sobre parte de esos ingresos, y el club debió pagar primero intereses y amortizaciones antes de usar el dinero para la actividad deportiva.

Con el dinero obtenido canceló deudas y obtuvo liquidez extra. No se destinó a fichajes: para la plantilla el club siguió dependiendo de accionistas, pagos fraccionados y una masa salarial en crecimiento.

El bono ofreció sobre todo un respiro financiero inmediato, pero a un precio: El interés del 4,875 % parecía ventajoso, pero implicaba unos 15 millones de euros anuales en intereses. Sumados a otros gastos financieros, la factura total de intereses en 2017/18 alcanzó unos 35 millones de euros, casi el 10 % de la facturación anual.

Sin embargo, Suning tenía una razón clara para endeudarse: los nuevos préstamos resultaban más baratos que inyectar dinero propio y le permitían mantener el control total del club. El riesgo se aplazaba: si los ingresos no cumplían las expectativas, la carga seguiría ahí.

La pandemia de coronavirus mostró lo valiosa que podía ser esa flexibilidad: sin público en los estadios, se esfumó casi toda la recaudación por partidos, unos 45 millones de euros en la temporada 2020/21.

Para mantener liquidez, en 2020 amplió el programa de bonos con otros 75 millones de euros, elevando la deuda total a 375 millones. Los intereses siguieron subiendo: en 2021/22 el club pagó casi 48 millones, el 12 % de la facturación.

A principios de 2022 el bono original vencía y Suning, presionada en China, necesitaba más financiación.

La trampa de la refinanciación

En febrero de 2022, el club emitió otro bono de 415 millones de euros, con vencimiento en 2027 y un interés del 6,75 %, muy por encima del anterior.

No fue casualidad: la calificación crediticia del club había bajado y las secuelas de la pandemia aún pesaban en sus números.

Solo por este bono el club pagaba casi 28 millones de euros anuales en intereses, a los que se sumaban otros gastos financieros.

En la temporada 2023/24 el Inter pagó unos 35 millones de euros en intereses, la cifra más alta de la Serie A; la Juventus pagó 20 millones, la Roma 11 y el AC Milan menos de 1.

Su deuda neta, de 311 millones, era la más alta de Italia. Cada euro que ingresaba debía destinarse primero a los financiadores, dejando pocos recursos para el club.

Esa presión financiera empezó a limitar la política deportiva: lo que antes parecía un margen se convirtió en una restricción.

Entre 2018/19 y 2021/22 invirtió 271 millones netos en fichajes; en las tres temporadas siguientes, vendió más de lo que compró.

Pasó de comprador ambicioso a vendedor forzoso para equilibrar sus cuentas.

Se trata de ingeniería financiera en la práctica: el club siguió invirtiendo, pero ya no con recursos propios.

Entre 2017 y 2024, los bonos aportaron financiación y permitieron inversiones, pero también impusieron un coste de intereses que redujo su margen financiero.

Esto afectó a la gestión directiva y, de forma indirecta, a las ambiciones deportivas. El efecto de esos gastos de intereses se nota sobre todo en el flujo de caja: entre las temporadas 2018/19 y 2023/24, el Inter generó sólidos flujos de caja operativos, pero, tras deducir intereses e impuestos, quedaba mucho menos.

Temporada Flujo de caja operativo antes de intereses e impuestos (millones de euros) Flujo de caja después de intereses e impuestos (millones de euros) 2018/19 74 48 2019/20 116 95 2020/21 43 -1 2021/22 18 -34 2022/23 13 -29 2023/24 88 46

Maurits Linders

Figura 1 muestra la evolución del flujo de caja operativo, el flujo de caja libre y los pagos de intereses del Inter según el estado de flujos de efectivo.

La estrategia de endeudamiento que impulsó el crecimiento de Inter terminó cuando Oaktree asumió el control.

En 2025, el nuevo propietario refinanció anticipadamente el bono que vencía en 2027. El nuevo préstamo, con vencimiento en 2030 y un interés del 4,52 %, redujo los costes anuales de intereses en unos 12 millones de euros.

Las tres emisiones de bonos resumen casi toda la historia de la propiedad de Inter.

– 4,875 % en 2017: los inversores confiaban en los planes de futuro de Suning.

- 6,75 % en 2022: la elevada deuda y la vulnerabilidad financiera del club se hicieron evidentes.

- 4,52 % en 2025: tras la compra de Oaktree, los prestamistas recobraron la confianza.

El mercado de capitales percibió antes que el fútbol el cambio de gestión y la mayor estabilidad financiera.

Esto lleva a una conclusión clara: el éxito del Inter no se financió con una gestión estructuralmente rentable, sino con deuda, ingeniería financiera y anticipación de ingresos futuros.

En otras palabras: el Inter no financió sus éxitos con el dinero de hoy, sino con el dinero de mañana.

Durante años, el modelo funcionó: permitió ganar títulos y mantenerse en la élite. Pero en 2022 quedó claro que los bonos ya no bastaban.

Ahí empieza el siguiente capítulo: el sistema comenzó a resquebrajarse. El tercer blog sobre el Inter se publicará a finales de este mes.

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