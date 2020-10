La maldición de Hazard con el Clásico: Tres partidos, tres lesiones

El jugador belga no ha podido estrenarse aún ante el FC Barcelona debido a su mala fortuna con las lesiones.

Eden Hazard no tiene suerte con los Clásicos. El futbolista belga no podrá saltar al terreno de juego del Camp Nou para disputar el que fuera su primer duelo ante el FC por una lesión muscular por la que no ha jugado un solo partido.

Tercera ocasión en la que se pierde un Clásico

No es la primera vez que Hazard no puede disputar un Clásico. En la pasada temporada, no pudo jugar los dos encuentros disputados ante el cuadro azulgrana en el Campeonato Nacional de Liga, también por lesión.

En el encuentro de la primera vuelta, disputado en el Camp Nou, el que fuera jugador del sufrió una fisura fina en el pie días antes del partido que le tuvo en el dique seco durante más de dos meses, siendo una baja vital para Zidane.

Una fisura en el peroné, clave en su segunda ausencia

Ya en el mes de marzo, tampoco pudo estar a disposición de Zinedine Zidane para poder disputar el segundo encuentro de la campaña frente al cuadro de la Ciudad Condal, que terminó llevándose el por dos goles a cero.

Una fisura en el peroné distal derecho fue la causante de la nueva baja del internacional por , quien en esta ocasión estuvo casi 3 meses fuera, quedándose sin verse las caras con el equipo blaugrana.

La última lesión, una muscular en la pierna derecha

Ya en el mes de septiembre, tras el comienzo de la temporada, los servicios médicos del cuadro blanco diagnosticaron una lesión muscular en la pierna derecha del delantero.

Días después, Zinedine Zidane reconocía en rueda de prensa que la lesión de su estrella "es más grave de lo previsto", descartándole para el duelo del sábado en Barcelona.