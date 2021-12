La mala costumbre del Atlético de Madrid: "tirar" el primer tiempo

"Tirar" el primer tiempo se ha convertido en una la costumbre para el Atlético de Madrid. Tanto, que le está costando quebraderos de cabeza al equipo de Simeone y por consiguiente, una sangría de puntos en su casillero. Los números no mienten y ofrecen un saldo terrorífico para el vigente campeón de Liga: el Atleti se marchado al descanso sin hacer gol al rival hasta en 15 ocasiones en 22 partidos. Guarismos muy pobres que si los del Cholo no son capaces de revertir con urgencia, les condenarán a no poder luchar por un título que se ha puesto cuesta arriba después de perder el derbi madrileño. Ahora los colchoneros se enfrentan al Sevilla, que está por delante en la clasificación, y tienen que hacer los deberes. La consigan en el vestuario está clara: es una auténtica final...y no se puede volver a "tirar" el primer tiempo como en otros partidos. Hay que ver portería como sea.

Los últimos encuentros del equipo de Simeone repiten la misma constante. El equipo no es capaz de abrir la lata antes del entretiempo y cuando quiere reaccionar, a veces, es demasiado tarde porque antes ha dejado pasar 45 minutos sin hacer daño al rival. El Atleti se fue al descanso sin perforar la meta contraria ante Osasuna (victoria agónica), AC Milan (derrota en casa), Cádiz (goleada a domicilio), Mallorca (dolorosa derrota en el Metropolitano), Oporto (se pasó en el segundo tiempo) y Real Madrid (varapalo ante el gran rival). Es decir, que los del Cholo encadenan hasta 6 partidos yéndose al descanso sin ver portería. Demasiado para un aspirante a cualquier título que dispute.

El dato preocupa y ocupa a Simeone y al vestuario, porque ya no es algo puntual. Es una tendencia que el Atleti no ve puerta en los primeros 45 minutos y si no lo arregla, los partidos se le van a seguir complicando. La instrucción es clara: ante el Sevilla hay que salir a buscar el gol lo antes posible para poder encarrilar un resultado positivo. Queda terreno para reaccionar y calendario para pelear los objetivos, pero nadie duda que un tropiezo ante los de Julen Lopetegui dejaría al Atlético contra las cuerdas de manera casi definitiva. Objetivo del Atleti: marcar antes del descanso.