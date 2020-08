La Liga programa el Deportivo vs. Fuenlabrada para el 5 de agosto y el playoff de ascenso entre el 13 y el 23 de agosto

El organismo puso fecha al encuentro que queda por disputarse después de la resolución del Comité de Competición.

Ya hay fecha y hora para poner fin a la Segunda División en . ha hecho público que Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada se disputará el próximo 5 de agosto a las 20 horas.

La comunicación de LaLiga llega después de que el Comité de Competición haya decidido unas horas antes que se dispute el partido de la última jornada que en su día se tuvo que suspender por un brote de coronavirus en el club madrileño que tuvo más de una treintena de afectados.

No obstante, no se puede descartar que el partido no se dispute por que no se presente el Deportivo de La Coruña, que ya ha dado plantón a la Liga y sus jugadores no han acudido en las instalaciones de Abegondo para someterse a las pruebas PCR para seguir compitiendo.

También hay fechas para el playoff

Por su parte, LaLiga también ha comunicado que el playoff de ascenso podrá retomarse una vez que se conozca si lo puede jugar el Fuenlabrada, que deberá empatar o ganar al Dépor para conseguirlo, o el .

El artículo sigue a continuación

Las nuevas fechas van del 13 al 23 de agosto. El 13 se disputarán los partidos de ida de semifinales entre y y Elche o Fuenlabrada y . La vuelta de semis será el 16 de agosto. Por su parte, la final se disputará el 20 de agosto la ida y el 23 de agosto la vuelta.