La leyenda del club... El Manchester City elige al sucesor de Guardiola

La ciudad de Mánchester vive una situación de expectación e inquietud ante la creciente incertidumbre sobre el futuro del entrenador español Pep Guardiola, quien aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad en el Manchester City tras el final de la próxima temporada, a pesar de que su contrato se extiende hasta junio de 2027.

Aunque el contrato sigue vigente, los indicios procedentes del interior del club y las declaraciones del propio entrenador sugieren que el catalán podría poner fin a su etapa en el City en el verano de 2026, tras una década llena de éxitos y dominio local.

El aplazamiento aumenta la incertidumbre

Según el diario británico «The Telegraph», estaba previsto que Guardiola comunicara su decisión a la directiva del club durante el pasado parón internacional, pero la reunión prevista no se celebró y no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte del entrenador ni del club.

Los informes indican que Guardiola, de 55 años, ha decidido posponer la decisión hasta el final de la temporada, ya que tiene la intención de realizar una evaluación exhaustiva de la situación del equipo y de su propia capacidad para continuar con el mismo entusiasmo y compromiso.

El periódico informa de que el entrenador español quiere plantearse dos preguntas decisivas el próximo mes de mayo: hasta qué punto el grupo actual es capaz de dar lo mejor de sí mismo y responder a sus ideas, y si él mismo cuenta con la energía necesaria para seguir trabajando en la Premier League o si necesita tomarse un «año de descanso», tal y como insinuó en declaraciones anteriores.

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Preparación para la era post-Pep

Esta incertidumbre no ha pasado desapercibida en los pasillos del Manchester City, ya que fuentes inglesas indican que la directiva ya ha comenzado a estudiar opciones alternativas ante la posible marcha de Guardiola.

Entre los nombres que suenan con fuerza para sucederle se encuentran Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern de Múnich y uno de los antiguos iconos del City, junto con Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania.

Parece que el club busca garantizar una transición fluida en caso de que Guardiola decida marcharse, sobre todo porque su influencia en el sistema del equipo trasciende los límites del entrenamiento y abarca toda la identidad futbolística que se ha construido en torno a su filosofía desde 2016.

Los resultados irregulares aumentan las dudas

Las especulaciones sobre el futuro de Guardiola han aumentado a raíz del descenso en el rendimiento y los resultados de esta temporada, ya que es probable que el Manchester City no consiga ganar la Premier League por segunda temporada consecutiva, además de haber dicho adiós prematuramente a la Liga de Campeones, tras no haber logrado superar los cuartos de final desde que se proclamó campeón en la temporada 2022-2023.

En cuanto a la gran victoria por 4-0 sobre el Liverpool en la Copa de Inglaterra, se consideró un mero consuelo temporal para la afición del equipo, acostumbrada a los títulos consecutivos bajo el mandato de Guardiola.