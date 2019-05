La ley del ex: ¿Celebrará Luis Suárez si le marca un gol al Liverpool con el Barcelona?

El delantero del Barcelona es ídolo para la afición Red; se cruzan en las semifinales de la Champions League.

Sí, no hay tanto misterio en esta oportunidad. Están avisados los hinchas del : Luis Suárez celebrará si llegara a marcarle un gol al Liverpool, por las semifinales de la .



El internacional uruguayo, que será titular en el Camp Nou, cuando el reciba al conjunto inglés, es ídolo entre los aficionados del Liverpool, club en el que brilló durante tres años (2011-2014). Pese a todo, Suárez ha señalado que no contendrá ninguna celebración, ya que el Barça continúa persiguiendo el triplete. "En la previa del partido, es agradable hablar de lo enormemente agradecido que estoy con el Liverpool por todo lo que me dieron", empezó diciendo en una entrevista para el Daily Mail.



"Pero, ya me conoces, una vez que esté en el campo no habrá amistades, ni compañeros, ni pensamientos de todos los momentos hermosos que pasé allí. Defenderé los colores de Barcelona con todo el orgullo del mundo", añadió.



Suárez estuvo cerca de ganar la Premier League en Anfield durante la campaña 2013-14, pero el acabó llevándose el título.

Según el uruguayo, el equipo actual tiene más posibilidades de obtener la gloria de la Premier League en esta ocasión. "Creo que con nosotros fue diferente porque había un pensamiento de ahora o nunca. Para el equipo actual, esta es la segunda temporada que están en la pelea y el año pasado jugaron en la final de la Liga de Campeones. Tienen más experiencia. Saben cómo ganar los partidos", manifestó sin arrepentimientos. Y agregó: "No siempre pudimos manejar esos momentos. Lo que pasó con Stevie [el resbalón de Gerrard] fue mala suerte, y eso se recuerda, pero también contra el [el empate 3-3 cuando ganaban 3-0 a 11 minutos del final]".