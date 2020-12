La lesión de Nacho Fernández: qué tiene y cuántos partidos de River se perderá

El 10 sufrió una lesión en la espalda durante el partido frente a Argentinos, el 13 de diciembre, y finalmente tiene el alta: ¿vuelve contra Boca?

El 2-0 que River había conseguido sobre Nacional en el partido de ida de los cuartos de final de la le dio a Marcelo Gallardo la confianza necesaria como para arriesgar a algunos de los titulares en el estreno de la Fase Campeón de la Copa Diego Maradona, frente a . Y la apuesta terminó por dejarle un dolor de cabeza al DT: Ignacio Fernández salió lesionado en el primer tiempo del aquel duelo jugado el 13 de diciembre y no pudo estar en la revancha con el Bolso, ni en el duelo con del torneo local.

En esta acción Nacho Fernández sintió la molestia por la que luego pidió el cambio. ¿Preocupación de cara a la vuelta ante Nacional? #CopaDiegoMaradona pic.twitter.com/yHL4o5T9OM — ESPN (@ESPNArgentina) December 13, 2020

Y luego de haber trabajado diferenciado nuevamente en la práctica del martes 22, finalmente este miércoles llegaron las buenas noticias: el zurdo recibió el alta médica, practicó sin problemas a la par de sus compañeros y estará disponible para el encuentro del domingo contra . De todos modos, el Muñeco no quiere correr riesgos innecesarios y no sólo no lo arriesgará el fin de semana, sino que mantendrá una rutina especial para el mediocampista en los próximos días. Así las cosas, hay dos escenarios para su regreso: el Superclásico, que podría adelantarse al miércoles 30 pero en principio será el sábado 2 de enero, o la ida frente a Palmeiras en la semifinal de la Copa, programada para el martes 5.

Iba media hora de juego en Avellaneda cuando el zurdo giró sobre su eje, intentó dar un pase en profundidad e inmediatamente se tomó la espalda y quedó tendido en el suelo. Rápidamente, los médicos ingresaron a atenderlo y le recomendaron la modificación al Muñeco: "Me apoyé para patear y me dio un sacudón", le explicó el mediocampista al entrenador a un costado del campo de juego. Y si bien en un primer momento regresó al campo de juego, a los pocos minutos fue reemplazado por Gonzalo Montiel y se retiró directamente al vestuario para ser atendido por los médicos.

El primer diagnóstico que se dio a conocer, apenas finalizado el primer tiempo, ya hablaba de que Nacho padecía una "lumbalgia" y de su evolución dependía si llegaba en condiciones al encuentro del jueves en Montevideo. Y si bien en las primeras horas tras la lesión, al mediocampista le recetaron analgésicos y comenzó con sesiones de kinesiología, por no tratarse de un problema de gravedad, el Muñeco no lo incluyó en la nómina de jugadores que viajaron, como así tampoco ante el Globo en el Ducó.