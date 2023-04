La lesión de Lisandro Martínez: qué tiene, cuánto tiempo tendrá de baja y qué partidos de Argentina se perderá

El defensor argentino sufrió una dura lesión en el partido de Europa League ante Sevilla, fue operado y se perdería el resto de la temporada.

Lo que había comenzado como una gran jornada para Manchester United terminó de la peor manera. En el marco del encuentro de ida por cuartos de final de Europa League, los Red Devils recibieron a Sevilla en Old Trafford. Comenzaron ganando 2-0, pero se lo empataron agónicamente y, para peor, Lisandro Martínez salió lesionado.

QUÉ LESIÓN TIENE LISANDRO MARTÍNEZ

Corría el 85′ cuando Licha, en posesión del balón, intentó una gambeta y se derrumbó en el césped. Rápidamente se tomó el tobillo y desde ahí no pudo seguir. Incluso, tuvo que salir de la cancha en brazos de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, sus compañeros de Selección.

En primer momento se estimó una lesión en el tendón, pero Ten Hag lo descartó en rueda de prensa: "No puedo decir qué es, pero no es el tendón de Aquiles. No, esa no es el área". Luego de varios estudios, se determinó que el defensor tiene una fractura en el quinto metatarsiano.

CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ DE BAJA Y QUÉ PARTIDOS SE PERDERÁ

La situación es mucho más esperanzadora de lo que se imaginaba en un primer momento. Lisandro fue intervenido quirórgicamente el 17 de abril y estará entre dos y tres meses afuera de las canchas. Es probable que no se pierda ningún encuentro con Argentina, ya que las Eliminatorias comienzan en septiembre ante Ecuador, en el Monumental.

Luego de la operación, el defensor se mostró de buen humor y con el deseo de comenzar lo antes posible la recuperación.