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La lesión de la estrella marroquí preocupa a Wahbi antes del Mundial

Morocco
Z. Aboukhlal
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M. Ouahbi
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Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha recibido una noticia preocupante: uno de los jugadores de los Leones se someterá a una intervención quirúrgica.

Marruecos se prepara para la fase final del Mundial, que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

El jugador marroquí Zakaria Aboukhal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha.

El Torino informó que la intervención, realizada en Ámsterdam por el doctor Bas Pijnenburg, contó con la presencia de su cuerpo médico.

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La web del Torino añade que el jugador ya ha iniciado la rehabilitación y que el tiempo de recuperación se precisará en las próximas semanas.

La lesión preocupa al seleccionador Walid Regragui, que preparará a Marruecos para el Mundial.


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El sorteo del Mundial colocó a Marruecos en el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití.

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