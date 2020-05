El Bayern Munich ha dado un golpe sobre la mesa venciendo al en el Signal Iduna Park, donde ha dejado casi sentenciada la pelea por la Bundesliga.

La liga alemana ahora parece ser cosa de uno, de un equipo de Hans Flick que se impuso por un golazo de Joshua Kimmich al cierre de la primera parte, y que se benefició de una acción que el VAR no consideró como penalti tras unas manos de Boateng en el área de Neuer.

El artículo sigue a continuación

Como sea, en las redes sociales fue muy comentada la victoria del líder, esa que deja a los de Múnich con siete puntos de ventaja sobre el Dortmund, a falta de seis jornadas para la finalización del campeonato.

En ese sentido, te proponemos repasar los mejores memes que se han visto en torno al partido.

Keep your distance.



Bayern stretch their lead at the top of the table to seven points 🏆 pic.twitter.com/Oo6OqiN1LW