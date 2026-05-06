La KNVB apuesta por un único candidato para ser seleccionador de Países Bajos tras el Mundial 2026

Nigel de Jong aún no ha contactado a posibles sucesores de Ronald Koeman, quien podría dejar la selección holandesa tras el Mundial 2026. Así lo afirmó este miércoles en rueda de prensa, mostrando plena confianza en el actual seleccionador.

El contrato de Koeman con la selección holandesa vence tras el Mundial de este verano y no tomará una decisión hasta después del torneo. Por ello, De Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, aún no ha contactado con otros candidatos.

«Me preparo para todos los escenarios tras el Mundial; sería poco profesional no hacerlo, pero aún no he contactado a nadie porque confío plenamente en Koeman y en los resultados de la selección», añadió.

«En mi mente no hay ninguna vacante en la selección. Si Ronald se proclama campeón del mundo, podrá quedarse si así lo desea», afirma con ambición. «Estamos totalmente centrados en el Mundial y no tememos quedarnos sin tiempo si los caminos de la KNVB y Koeman se separan en julio».

Peter Bosz, técnico del PSV, se ha mencionado como posible sucesor. Él mostró interés, pero ante la incertidumbre sobre Koeman renovó su contrato con el campeón de la Eredivisie por dos años más.

«Está haciendo un trabajo fantástico en el PSV, es un entrenador de primera, pero no voy a adelantarme a algo que aún no está sobre la mesa», afirmó De Jong. Por eso entiende que haya renovado con el PSV. Si Koeman se va tras el Mundial, hay candidatos internos y externos para el banquillo de la selección.

Ahora lo prioritario es el Mundial, que ya se acerca, y De Jong confía en las opciones de la Orange. «El objetivo es llegar a semifinales, pero la ambición es ser campeones del mundo. Aspiro a lo más alto gracias a nuestros internacionales, al cuerpo técnico —el mejor en este momento— y a nuestra forma de trabajar».

De Jong, máximo responsable del fútbol de élite neerlandés, lo tiene claro. Si no alcanzamos las semifinales, no dimitiré: soy autocrítico, pero mi plan con la KNVB va más allá. En enero de 2023 se anunció que seguiré cuatro años más. Si no somos campeones del mundo en Estados Unidos en 2030, entonces se me podrá pedir cuentas».