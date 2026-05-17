La Juventus, que necesitaba ganar para acercarse a la Liga de Campeones, cayó 0-2 ante la Fiorentina en Turín.

Con Teun Koopmeiners en el once, la Juventus necesitaba ganar para aspirar a la Champions. Sin embargo, la Fiorentina se adelantó a los 30 minutos: tras fallos de Yildiz, Vlahovic y Conceição, Cher Ndour marcó el 0-1.

La Juventus, dirigida por Luciano Spalletti, reaccionó y creó ocasiones mediante Jeremie Boga y Conceição, pero se topó con un inspirado David de Gea. Weston McKennie y Vlahovic marcaron, aunque el VAR anuló ambos tantos por fuera de juego.

A cinco minutos del final llegó el golpe de gracia: Rolando Mandragora marcó el 0-2 con un disparo espectacular. Con este resultado, Koopmeiners y la Juventus caen al sexto puesto de la Serie A, por detrás del Roma y del Como. Queda un partido por jugar en Italia.