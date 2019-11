La Juventus no multará a Cristiano tras su 'espantada' ante el Milan

El cuadro juventino ha decidido no multar a su estrella, después de que abandonara enfadado el estadio antes del final del encuentro ante el Milan

Cristiano Ronaldo, una vez más, ha vuelto a estar en el centro de la polémica. El jugador portugués de la se marchó del estadio minutos antes del final del encuentro ante el Milan tras ser sustituido en el minuto 55 del encuentro con claro gesto de enfado.

Tras el encuentro, su entrenador, Maurizio Sarri, quitó hierro a la situación y justificó a su delantero. "No es ningún problema, hay que darle las gracias porque jugó a pesar de tener problemas físicos, yo preferí sustituirle porque no le veía bien. Si luego se enfada porque sale del campo es normal, sobre todo cuando un jugador se sacrifica para llegar al partido”.

Después de toda la marejada y polémica suscitada por la situación, finalmente la Juventus ha tomado la decisión de no sancionar a Cristiano. Según ha podido conocer Goal , el cuadro juventino no tomará medidas de forma económica contra su jugador después de su comportamiento en el choque contra el Milan, que terminó llevándose la escuadra turinesa.

Hay que tener en cuenta que también hablo del tema Fabio Capello, que criticó duramente al ex del . "Que no se haya sentado en el banquillo y que le haya dicho palabrotas a Sarri no deja una buena imagen de Cristiano. Hay que ser campeón también en estos momentos. La verdad es que Ronaldo lleva tres años sin regatear a nadie, yo lo recuerdo cuando lo hacía y ahora lo hacen Dybala y Douglas Costa", expresó.

El último que quedaba por pronunciarse era el propio jugador, que lo hizo a través de las redes sociales. "Partido difícil, victoria importante", escribió Ronaldo a través de sus canales oficiales.