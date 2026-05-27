La Justicia se muestra implacable con Quincy Promes y le reclama una indemnización millonaria

Quincy Promes podría tener que devolver millones de euros presuntamente obtenidos del tráfico de drogas, según se conoció este miércoles. Su abogado, Geert-Jan Knoops, se refiere a la posible cantidad que perdería.

«La cantidad que se menciona en los informes es de ocho millones de euros», declaró Knoops al Algemeen Dagblad. «Pero no está claro si se reclamará. Además, su proceso penal aún está en apelación».

Este viernes hay una vista preliminar en el tribunal de Ámsterdam, pero el jugador, sin equipo, no asistirá, igual que sus abogados, Geert-Jan y Carry Knoops.

Knoops recuerda que el «informe de decomiso» menciona ocho millones, aunque no se sabe si se le reclamarán solo a Promes. «Aún no está claro qué pedirá la Fiscalía».

En febrero de 2024 fue condenado en rebeldía a seis años de prisión por tráfico de drogas a gran escala. Según chats interceptados, en enero de 2020 ordenó a sus cómplices introducir dos cargamentos: uno de 650 kg y otro de 712 kg. La aduana interceptó uno de esos cargamentos; con el otro se obtuvieron millones.

El exjugador del Ajax y de la selección holandesa lo negó y recurrió. Fue detenido en Dubái y extraditado a los Países Bajos, donde lleva más de un año a la espera de juicio.

Geert-Jan Knoops critica la actuación de la Fiscalía y la califica de «absolutamente precipitada». «Esta vista preliminar quizá busca decidir si pueden iniciar el procedimiento, pues aún no hay condena firme. El proceso apenas empieza y, si es absuelto, no tendrá que devolver nada».

Tras la condena de 2024, la Fiscalía embargó propiedades de lujo en Almere, Ámsterdam, Utrecht y Abcoude. Si lo condenan de nuevo y se ordena que devuelva millones del narcotráfico, la Fiscalía podría vender los inmuebles si él no paga.