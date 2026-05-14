La joven promesa Ilai Grootfaam (Feyenoord) lanza una pulla a su antiguo club, el Ajax: «Tomé una decisión...»

Ilai Grootfaam volvió a dar que hablar en Instagram. El joven talento de Zelanda, que suele lanzar pullas a su exequipo, el Ajax, celebró el martes el título nacional con el Feyenoord Sub-17.

El equipo se proclamó el martes campeón de Holanda por tercera vez consecutiva. Grootfaam, de dieciséis años, marcó un gol y dio una asistencia en la final contra el Sparta (4-1).

Tras el partido, Grootfaam anunció su próxima publicación en Instagram Stories. Su compañero Adam dos Santos Sebastião, antes vinculado con un posible traspaso al Ajax, añadió: «¡Jajajaja, que el otro bando se calle un momento, por favor!». El Ajax Sub-17 ocupa un decepcionante sexto puesto.

El miércoles llegó la esperada publicación: «Tomé una decisión y me convertí inmediatamente en campeón», escribió junto a varias fotos. Algunos aficionados del Ajax respondieron molestos.

Ya había burlado antes a su exequipo en la red y, tras marcarles, celebró quitándose la camiseta. Así se ganó el cariño de la afición de Feyenoord en X: «Tenemos a nuestro propio Noa Lang».

Su progresión es fulgurante y, seis meses después de su llegada, el Feyenoord le premió con un nuevo contrato.

Como colofón, debutó con el primer equipo ante el FC Groningen (3-1) y, con 16 años y 41 días, se convirtió en el jugador más joven de la historia del Feyenoord.