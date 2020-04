La Intercontinental 2001 y la sinceridad de Élber: "con VAR, creo que el gol no lo daría"

El delantero que agarró a Clemente Rodríguez en aquella final entre Boca y Bayern Munich reconoció la falta y la falta de ambición de los europeos.

Mauricio Serna trajo al 2020 una polémica que había quedado del 2001 pero todavía duele: la Copa Intercontinental que Boca perdió ante Bayern Munich y que Chicho comparó con la serie 'La casa de papel', al calificarla como "el verdadero robo del Siglo XXI". Y uno de los protagonistas del lado alemán dio su versión de los hechos aunque reconoció el grave error arbitral.

El Diario Olé entrevistó a Élber, delantero del conjunto Bávaro y justamente quien sujetó a Clemente Rodríguez en la jugada del gol de Kuffour en tiempo suplementario: "fue un tiro de esquina, el balón cayó en el área, yo agarré al portero (era el lateral) por la pierna y Sammy hizo el gol", reconoció el brasileño, quien detalló el poco interés que los representantes del viejo continente le daban al certamen en , narrando que "llegamos tres días antes del partido y el entrenador dijo que no íbamos a entrenar. “¿Cómo no vamos a entrenar?”, pensaba yo. No estaban cansados los jugadores, pero él decía que habían sido muchas horas de avión y que nos podíamos quedar en el hotel o salir a pasear".

En cuanto a su conocimiento sobre el Xeneize, explicó que "los conocía bien porque había ganado dos veces en la Libertadores al Palmeiras. Sabía que podía pasarla mal, pero era copero y vencía. Sabía que tenía jugadores fuertes, que era fuerte y duro", añadiendo que "sabíamos que teníamos que jugar fuerte, porque sino íbamos a pasar vergüenza. Fue así que jugamos concentrados para que Boca no tuviera ocasiones. Y después esperamos nuestra oportunidad, que podía llegar en una pelota parada. Fue un partido un poco aburrido, parece que Boca esperaba los penales".

Y sobre las críticas al desempeño del danés Nielsen, que en el primer tiempo había echado al Chelo Delgado por insultar, reconoció que "fue justo. Ellos hablaron del árbitro, pero creo que fue justo. Aunque el gol de Bayern con VAR creo que no lo daría, porque fue falta".

Élber admitió que sintió lástima al no poder llevarse una camiseta de Boca: "no tuvimos tiempo de cambiar, porque ellos estaban llorando, se retiraron para vestuario y no tuve la oportunidad. Yo quería cambiar. La del primer tiempo la tengo hasta hoy y la del segundo quería cambiarla por la de Boca como recuerdo", aclarando que su elegido era Riquelme, aunque "todos los sudamericanos querían cambiar con él. Fue un grandísimo jugador, no tuve oportunidad de conocerlo, pero cuando tenía la pelota en los pies pensaba 'cómo se puede parar a un jugador así'".

Por último, remarcó que sigue el fútbol argentino y que "siempre que tengo oportunidad de mirar partidos, miro a Boca. Es un equipo que cuando juega con los brasileños, siempre gana Boca. Está bien o está mal, al final igual Boca pasa una ronda más y el de sale. También miro a River por Demichelis​, es muy loco, siempre está con su hijo Bastian mirando los partidos, los dos con las camisetas puestas. Así que cuando la tengo oportunidad también lo veo. Pero más a Boca".