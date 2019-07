La vida del Town, actual equipo de la Segunda División inglesa, tiene algunos datos que lo hacen especial. Por ejemplo, es el club que le propinó al , actual campeón de la Champions League, la mayor derrota de su historia (8-0 en el Galpharm Stadium, el 9 de noviembre de 1934). También fue el primer club en ganar el campeonato inglés (entonces la Football League First Division) por tres veces consecutivas. Y nadie puede asegurar que la camiseta que presenta para la campaña 2019/20 no quedará en la historia...

"¡La nueva equipación para los partidos como local en la temporada 2019/20 ha sido revelada hoy!", reza la primera parte del post publicado este miércoles en las redes sociales. Y continúan: "Producido por @UmbroUK, la camiseta cuenta con un giro moderno en la tradicional camiseta de rayas azules y blancas gracias al nuevo patrocinador del club, @paddypower".

Sin duda, el giro moderno es enorme. La banda con la publicidad que cruza toda la elástica impacta visualmente y no fueron pocos los usuarios de Twitter que salieron al cruce del insólito diseño. ¿Habías visto algo así?

🔵 #htafc's new home kit for the upcoming 2019/20 season has today been revealed!



Produced by main supplier @UmbroUK, the new home kit features a modern spin on the traditional blue and white striped home shirt thanks to new title sponsor @paddypower.