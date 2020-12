La inesperada confesión de Juanfer Quintero sobre la final en Madrid: "Llegué con un desgarro en el gemelo"

El colombiano contó que en el entrenamiento del día anterior al partido había anotado "tres o cuatro goles" similares al que hizo en el.Bernabéu.

Se escribieron libros, se hicieron especiales televisivos y se escribieron incontables informes especiales acerca de la final de la 2018 entre River y Boca. Y cuando parece que ya se contó todo lo que había por contar, un nuevo dato inédito aparece. Esta vez, el que lo reveló fue Juan Fernando Quintero, el autor del segundo tanto del Millonario, quien confesó que jugó aquella definición ¡lesionado!: "Llegué a Madrid con un desgarro en el gemelo y sólo entrené el día anterior al partido".

En una extensa entrevista con ESPN, el colombiano también contó que en esa única práctica de la que participó en el predio de Valdebebas del presagió lo que ocurriría en el Santiago Bernabéu: "Fue tan extraño que entrené sólo con Rodrigo Mora y Marcelo (Gallardo) pateando al arquero y metí tres o cuatro goles parecidos al que hice en el partido. Llegó la final y esa ley de atracción, el saber de que uno sin darse cuenta podía definir una final por medio de lo que había entrenado... La cabeza lo puede todo, llegué prácticamente desgarrado".

Por otra parte, Juanfer también contó la particular manera en que eligió celebrar aquel título: "Después de la final, todos se fueron a festejar y yo me quedé en el hotel encerrado en mi habitación. Así soy trato de mantenerme en equilibrio, tanto en el éxito como en lo peor. Por más que haya sido algo que nunca voy a olvidar y hasta lo tengo tatuado, ese día me encerré en un cuarto con las personas que yo quería y hablé con ellos. Llamé a mi familia por FaceTime y les dí las gracias a todos. Así me manejo y así me voy a manejar hasta que Dios me quite la vida. Honro mi carrera con el fútbol porque a raíz de eso yo tengo lo que tengo, pero no me dejo comer por el mundo exterior, trato de enfocarme en el interior".

El cafetero, que está a la espera de poder incorporarse oficialmente al Shenzhen chino, también dejó una pequeña queja porque su tanto, el que en definitiva le dio la ventaja al Millonario en aquella definición, quedó opacado por la inolvidable corrida de Gonzalo Martínez: "Al Pity lo quiero mucho, es mi hermano. Pero parece que el segundo gol no existió.... Que lo disfrute el Pity, yo lo quiero mucho. Y que me disculpe por el pase que le hice, je".

Por último, Quintero también se refirió a su extraña salida del Millonario y explicó qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de irse: "Perdí muchas cosas por River, es un mundo que te lleva al extremo. La carga emocional, mental y física es fuerte y llega un momento que te satura, eso a mí me pasó. Me volví un ermitaño, sacrifiqué mucho tiempo con mi familia por el éxito. Llega un momento en que hay que ser un ser humano y pensar en la tranquilidad de uno y en la felicidad".

En ese sentido, el mediocampista recordó: "Cuando tuve la lesión en la rodilla sabía que iba a tardar un año para estar al 100%. Y cuando se cumplió ese año, llegó la pandemia. Después vinieron las ofertas de y y tenía que decidir: si seguía en River tenía que volver a empezar desde cero, después de que había vivido muchas cosas. Gallardo hasta el último momento me aconsejó, lo hablamos como dos personas, no como entrenador y jugador. Lo considero mi amigo".

Por eso, el colombiano fue claro: "Extraño muchas cosas del club, pero no extraño River, hay ciclos que se cumplen. Cerré una etapa muy bonita de mi vida y me quedo con los mejores recuerdos que viví en mi carrera de futbolista".