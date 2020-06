La impresionante volea de Arturo Vidal que casi es golazo de Barcelona al Athletic

El chileno no cumplió con su especialidad: la mayoría de sus tiros al arco terminan allí dentro. Lo impidió pese a la potencia Unai con sus manos.

Para coronar una fenomenal jornada en Camp Nou, en la que fue titular y se mantuvo en el campo los 90 en busca de la victoria conseguida, Arturo Vidal -que necesitaba protagonismo tras perderse los dos cruces anteriores frente al Athletic- inició la última ocasión de gol a favor del y la finalizó: cambió de frente desde la derecha, pero muy lejos del arco y en plena mitad de la cancha, hasta la izquierda. Jordi Aba hizo el gasto y llegó para centrar: la sorpresa es que Vidal, tras una enorme corrida, remató el balón de Alba con una notable volea de primera con que repelió abajo in extremis Unai Simón. Con rebote, eso sí, que Ansu tiró al palo. Vidal no podía creer que el golazo que soñó no se concretara, pero al minuto ya festejaba puntos más que vitales para ir por su segundo título liguero en el fútbol de , donde ha dado un paso gigante para ganarse el puesto.

Otro dato que sorprende: Vidal tiró por décima vez al arco en la temporada de . Lleva 7 goles y sigue siendo uno de los más efectivos.