La gran deuda de Maripán: no jugará Europa por cuarto año consecutivo

Con el fin anticipado de la Ligue 1 el Monaco no pudo cumplir su objetivo de la temporada y Memo seguirá esperando por copas del viejo continente.

Tras la resolución de la Federación Francesa de que el fútbol allí ha terminado en su curso 2019/2020, hay varios equipos que se vieron afectados por sus expectativas. El es seguro el más dolido: se perderá Europa por primera vez desde 1997. El Monaco, que con Robert Moreno por fin encausaba una campaña para retornar a las copas, tampoco estará presente en la 20/21, la que será la cuarta campaña de Guillermo Maripán en el Viejo Continente, donde solo disputó torneos locales y seguirá haciéndolo. Las copas internacionales son su gran deuda.

PSG CAMPEÓN Y ASÍ SE RESOLVIÓ TODO

Al margen de que el defensa titular con tiene experiencia en , Cup, , y Eliminatorias, en Europa no ha logrado disputar la ni la desde su llegada en 2017 al , que lo vendió en 18 millones de euros al gigante monegasco en agosto del 2019. En salió 14º y 11º, posiciones insuficientes para salir a jugar con los del extranjero.

Más equipos

A un paso de la gloria

Con los rojiblancos, eso sí, estuvo a punto, pero el coronavirus se lo impidió -quedó 9º por diferencia de goles-, junto con un aporte importante de Kasper Dolberg. Ese 7 de marzo, el danés del encontró posición de gol en el área chica tras el centro del culé Wagué al pasar por la espalda de Glik, el colega de Maripán en la zaga, y le dio el triunfo al equipo de Patrick Vieira que, así, se puso sexto y a falta de la confirmación oficial iría a la UEL por sus 41 puntos. Ese día llegó al mano a mano con 38 contra los 40 del Monaco, que por una unidad no está en Europa tal y como el Lyon y el . Nadie sospechaba que iba a ser así de definitorio.

Anticiparse a lo que podría haber pasado es complicado, porque incluso , que será descendido luego de conseguir 13 puntos, podía escalar muchísimas posiciones de sumar los 30 en disputa que quedaban, pero aquel descuido del minuto 93 en el último juego oficial del equipo acabó condenándolo a Moreno y los suyos en su misión primordial de entrar en una copa. La ruta, con más altos que bajos, quedó en nada.

El paso del Niza (más y -que fue cuarto-) obecede a que tanto la como la de también están suspendidas. A ambas les faltaba disputar la final y tanto Saint-Étienne como Lyon aspiraban a Europa de superar a por esa vía. y irán a la próxima Liga de Campeones.

"Me he cabreado un montón con la noticia. En el último partido jugamos la mejor primera parte de la temporada y al final por dos detalles perdimos. Me fui con mucha rabia de ese partido porque no era merecido, nos llegaron dos o tres veces. Hoy cuando hemos visto la noticia hemos pensado en eso. Por una tontería, fuera de Europa", lamentó Cesc Fàbregas en un Live de Instagram con Míster Chip.

Memo se afirmó con Leonardo Jardim y Robert Moreno siempre le confió una camiseta tanto en línea de tres como de cuatro. Durante enero, la escuadra la pasó pésimo, pero ya en febrero se había reposicionado en busca del objetivo. Tras Lecomte, Ben Yedder, Glik y Golovin fue el quinto atleta del plantel con más minutos en , competición en la cual anotó su primer gol oficial contra -el otro descendido- e incluso destacó ante el Paris en el mejor partido del año (empate en el electrizante 3-3 de Parc de Princes).

El chileno que formó comparte este hito negativo con Erick Pulgar, que lleva 5 años (que seguramente serán 6) en Europa sin Copas de Europa, pero tiene contrato hasta 2024, año en el que habrá cumplido 7 años en Europa, por supuesto, con la expectativa de haber jugado alguna Champions o al menos la UEL. Sin experiencia de aquel calibre llegará, eso sí, a la Copa América que se reprogramó para 2021 en y donde La Roja querrá mejorar su más reciente cuarto puesto.