La gira de Oasis de 2027 se celebrará en estadios de fútbol: toda la información sobre entradas, estadios y fechas que necesitas saber

No te enfades si el año pasado te quedaste sin entradas para la histórica gira Live '25 Tour de Oasis, porque muy pronto tendrás otra oportunidad de ver en acción a los legendarios maestros musicales de Manchester. Sigue leyendo para conocer todas las últimas novedades sobre las entradas y la gira de Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs y compañía han anunciado las fechas y los recintos de una enorme gira Live ’27, que pasará por famosos estadios de fútbol y deportivos de todo el mundo entre mayo y septiembre de 2027.

Se espera de nuevo que las entradas vuelen para esta esperadísima secuela de la gira de reunión del año pasado, que batió récords. Se vendieron más de 2,2 millones de entradas cuando Oasis salió de gira por última vez, lo que la convirtió en la gira con más entradas vendidas de 2025.

¿Cuáles son las fechas y los recintos de la gira Oasis 2027?

Liam Gallagher ha descartado oficialmente los rumores de que la banda encabezará Glastonbury 2027, al decir a los fans en las redes sociales que "no va a pasar". Es otra razón por la que habrá una enorme avalancha para ver sus próximos conciertos como cabeza de cartel en solitario. Se han anunciado las siguientes 38 fechas del ‘Live ’27 Tour’:

Fechas Recinto (ubicación) Vie. 21 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Dom. 23 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Mar. 25 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Vie. 28 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Sáb. 29 de mayo de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escocia) Vie. 4 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Dom. 6 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Mar. 8 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Vie. 11 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sáb. 12 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Mar. 15 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Vie. 18 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sáb. 19 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Mar. 22 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Vie. 25 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Sáb. 26 de junio de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) Vie. 2 de julio de 2027 Allianz Arena (Múnich, Alemania) Sáb. 3 de julio de 2027 Allianz Arena (Múnich, Alemania) Sáb. 10 de julio de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, España) Dom. 11 de julio de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, España) Vie. 16 de julio de 2027 Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam, Países Bajos) Sáb. 17 de julio de 2027 Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam, Países Bajos) Vie. 23 de julio de 2027 Stade de France (París, Francia) Sáb. 24 de julio de 2027 Stade de France (París, Francia) Jue. 29 de julio de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Vie. 30 de julio de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Italia) Mar. 10 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, EE. UU.) Vie. 13 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, EE. UU.) Sáb. 14 de agosto de 2027 Gillette Stadium (Boston, EE. UU.) Vie. 20 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EE. UU.) Sáb. 21 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EE. UU.) Mar. 24 de agosto de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EE. UU.) Sáb. 4 de septiembre de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) Dom. 5 de septiembre de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) Sáb. 11 de septiembre de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Dom. 12 de septiembre de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Sáb. 18 de septiembre de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) Dom. 19 de septiembre de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra)

Cómo comprar entradas para la gira Oasis 2027

Para comprar entradas oficiales para el Oasis Live '27 Tour, debes completar el proceso de registro de entradas a través del sitio oficial de la banda Oasis. El registro estará abierto hasta las 16:00 BST del jueves 17 de septiembre. Los miembros de la lista de correo de Oasis también deben registrarse.

Debes registrarte o introducir tus datos para tener la oportunidad de recibir un código único que te dé acceso a la venta.

Los registrados serán elegidos al azar para recibir un código único. El registro no garantiza que recibas un código ni que puedas comprar entradas en caso de que recibas un código.

Necesitarás una cuenta de Ticketmaster para comprar entradas. Debes usar el correo electrónico utilizado para tu cuenta de Ticketmaster para registrarte en el proceso.

Para reducir las colas, la venta se realizará en horarios escalonados durante tres días: viernes 25 de septiembre, sábado 26 de septiembre y domingo 27 de septiembre de 2026. Si recibes un código único, en tu correo electrónico se te indicará a qué venta puedes acceder.

Si te quedas sin entradas en la venta del Oasis Live '27 Tour, quizá te interese considerar sitios secundarios de reventa como StubHub, que podrían ofrecerte la mejor oportunidad de conseguir entradas. Los precios pueden ser más altos en los sitios de reventa, pero si estás deseando ver en directo a las leyendas de la música británica, podrían ser la mejor opción para conseguir esas entradas doradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la gira Oasis 2027?

Según las tarifas estándar a precio facial de fechas recientes de la gira de Oasis, se espera que las entradas del Live ’27 Tour en Ticketmaster oscilen entre 75 £ y más de 200 £, con gastos incluidos, y sigan esta estructura:

Entradas básicas de asiento : Desde unas 75 £.

Entrada general de pista : Desde unas 135 £ hasta 150 £.

Paquetes prémium y VIP : Hasta 200 £ o más para opciones de hospitalidad.

Durante la venta de la última gira, la demanda extrema activó los precios dinámicos "in-demand" en Ticketmaster, lo que hizo que las entradas estándar se dispararan hasta 350 £.

Sin embargo, habrá nuevas normas para esta próxima gira. Ticketmaster avisará a los fans con 24 horas de antelación si se va a utilizar un sistema de precios escalonados o al alza. También ofrecerá actualizaciones en tiempo real sobre los precios y sobre cuándo se agotan las entradas más baratas mientras esperas en la cola online.

Sigue de cerca el sitio oficial de Oasis y Ticketmaster para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre Oasis

Oasis es una de las bandas británicas de rock más grandes e influyentes de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo y habiendo definido el movimiento musical "Britpop" de los años 90.

Formada en Manchester en 1991, la banda es tan famosa por sus himnos inolvidables como por la caótica rivalidad fraternal de toda la vida entre sus dos miembros principales, los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Momentos clave de la era Oasis

1991–1996 : La banda se formó en Manchester. Publicó dos de los álbumes británicos más icónicos y de venta más rápida de la historia y actuó ante 250.000 personas en Knebworth Park.

1995 : Una legendaria guerra en las listas con la banda rival Blur. Ambas publicaron sencillos exactamente el mismo día.

2009 : La banda se separó abruptamente tras una violenta pelea a puñetazos entre Liam y Noel entre bastidores en París.

2024-Present : Los hermanos hicieron las paces y anunciaron un enorme regreso a los escenarios para 2025 y giras ampliadas por estadios para 2027.

Los mayores éxitos

Wonderwall - La canción más famosa de Oasis. Es un himno pop-rock global que ha sido reproducido miles de millones de veces y definió la música de los 90.

Don't Look Back in Anger - Cantada por Noel Gallagher, esta canción se convirtió en un enorme himno coreado por el público y en un símbolo de unidad y resiliencia.

Champagne Supernova - Una canción de rock psicodélico de 7 minutos que sirve como épico tema de cierre de su segundo álbum, '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - Su canción revelación del primer álbum, 'Definitely Maybe'. Es un himno esperanzador y enérgico que Noel escribió para contrarrestar la música 'grunge' triste y oscura que llegaba de Estados Unidos en aquel momento.

Supersonic - El primer sencillo de la banda. Presentó al mundo la voz única de Liam y la actitud cool y segura del grupo.

Grandes récords y logros musicales

Álbum de venta más rápida en la historia del Reino Unido (en ese momento): Cuando 'Be Here Now' se publicó en 1997, vendió unas impresionantes 696.000 copias en solo tres días. Mantuvo el récord de ventas en la primera semana en el Reino Unido durante 18 años.

Éxitos de ventas masivos: El álbum '(What's the Story) Morning Glory?' ha vendido más de 22 millones de copias en todo el mundo. Sigue siendo el quinto álbum más vendido en la historia de las listas del Reino Unido.

Siete números uno consecutivos: Sus siete discos de estudio alcanzaron el puesto número 1 en las listas oficiales del Reino Unido.

Los históricos conciertos de Knebworth: En agosto de 1996, Oasis actuó ante 250.000 personas durante dos noches en Knebworth Park. Más de 2,5 millones de personas solicitaron entradas, lo que representaba más del 4 % de toda la población británica en ese momento, una demanda récord para un concierto en directo.