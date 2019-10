La foto de Zidane y Pogba que da pie a nuevas especulaciones sobre su fichaje

Zidane y Pogba se encontraron en una playa de Dubái, una imagen que vuelve a poner de relieve las especulaciones sobre el fichaje por el Real Madrid.

Zinedine Zidane y Paul Pogba se reencontraron en Dubái en una imagen captada por el diario británico The Mirror. Su encuentro ha dado pie de nuevo a todo tipo de rumores sobre el fichaje del francés por el .

El técnico del Madrid se encontraba en el emirato donde acudió a una conferencia sobre Inteligencia Artificial mientras que el jugador del se está tratando de su lesión de tobillo en dicha localidad.

Desde el pasado verano se viene hablando del interés del Real Madrid por Pogba, un interés en el que hace hincapié el propio Zidane que habría descartado algunos posibles fichajes por intentar conseguir a su predilecto Pogba.

Lo cierto es que el United no aceptó las ofertas del Real Madrid y el jugador no se movió de mientras que el Real Madrid se quedó con apenas cuatro centrocampistas puros para afrontar la temporada. No obstante, la imagen de ambos da nuevas alas a un nuevo runrún sobre el traspaso de Pogba al Real Madrid.