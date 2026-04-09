La FIFA desata la ira con un cambio repentino en torno al Mundial de 2026

The Athletic denuncia que la FIFA engañó a aficionados que ya tenían entradas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al cambiar repentinamente sus asientos.

Como es habitual, la FIFA dividió los boletos en tres categorías: la 3, más barata, en las gradas altas; la 2 en la zona central; y la 1, junto al campo y más cara.





Ahora, la FIFA ha movido a varias filas atrás a quienes pagaron miles de euros por butacas de categoría 1 en la primera fila.

Esto ocurrió tras abrir una nueva venta de butacas de primera fila de Categoría 1, por lo que quienes ya tenían esas localidades ahora están atrás.

The Athletic asegura haber recibido decenas de correos de aficionados que se sienten estafados y señala que los planos de los estadios que ofrecía la FIFA estaban incompletos.