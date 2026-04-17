Arabia Saudí ha destituido al seleccionador Hervé Renard con efecto inmediato. La decisión llega a menos de dos meses del inicio del Mundial. Le reemplazará Georgios Donis, según Fabrizio Romano.

Renard ya dirigió a Arabia Saudí en el Mundial 2022; regresó en 2024 tras la salida de Roberto Mancini y ahora vuelve a ser destituido.

En la última fecha FIFA, Arabia Saudí, bajo su mando, perdió 4-0 ante Egipto y 2-1 contra Serbia.

Renard clasificó dos veces a la selección de este país de Oriente Medio para una fase final. Ante la agencia de noticias AFP, reaccionó: «Así es el fútbol. Los he llevado dos veces a un Mundial, así que siempre estaré orgulloso».

Donis, que ahora dirige al Al-Khaleej, lo reemplazará y dirigirá a Arabia Saudí en la Copa América.

En el Mundial, Arabia Saudí integra el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Uruguay. Debutará ante Uruguay el 16 de junio a las 00:00 horas (hora de los Países Bajos).