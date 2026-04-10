La estrella del Liverpool es el regalo que la Juventus tenía preparado para Spalletti

La Juventus renovó este viernes a su entrenador, Luciano Spalletti, hasta 2028.

La medida ratifica la confianza del club en el técnico, quien en pocos meses devolvió la disciplina y el equilibrio al equipo.

Paralelamente, la directiva de la «Vecchia Signora» ya prepara el mercado de verano para darle las herramientas que necesita, entre ellas el fichaje del portero brasileño Alisson Becker.

El regalo esperado para Spalletti

Según la Gazzetta dello Sport, el club lo sitúa como prioridad absoluta para la ventana estival.

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Alisson, de 33 años, ya trabajó con Spalletti en la Roma, por lo que el reencuentro ilusiona a ambos.

Aunque su contrato con el Liverpool se extiende hasta 2027, el jugador no descarta volver a Italia gracias a la buena relación que mantiene con su exentrenador.

Según fuentes italianas, las conversaciones entre la Juventus y el entorno del jugador son positivas y el club confía en cerrar el fichaje el próximo verano.

Un proyecto a largo plazo

La ampliación del contrato de Spalletti hasta 2028 muestra el deseo de la Juventus de crear un proyecto técnico estable y ambicioso, tras años de inestabilidad.

La directiva planea fichajes de experiencia y calidad el próximo verano, y Alisson podría ser el primer regalo para Spalletti.

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