Al-Ittihad de Yeda está cerca de fichar a una estrella en el próximo mercado de verano, un refuerzo que podría potenciar su ataque.

El club busca fichar al delantero guineano Serhou Guirassy, máximo goleador del Borussia Dortmund.

Según el diario saudí «Okaz», las conversaciones están muy avanzadas y el jugador ha dado su visto bueno para mudarse a Yeda.

De concretarse, Gérassi reemplazará al delantero Youssef En-Nesyri, cuyo contrato, válido hasta 2028, el club planea vender al término de esta temporada.

El diario alemán Bild confirmó que Gerasi, de 30 años, ha decidido dejar el Borussia Dortmund al final de esta temporada, pese a tener contrato hasta 2028.

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Su contrato incluye una cláusula de 35 millones de euros que entrará en vigor en julio y se limita a equipos no alemanes.

Guirassy llegó al Dortmund en 2024 procedente del Stuttgart y se ha erigido como uno de los delanteros más destacados de la Bundesliga gracias a su olfato goleador y su fuerza física.