La estrella del Al-Ittihad de Yeda podría perderse las eliminatorias de la Liga de Campeones de Asia

Según un informe periodístico publicado este lunes, la estrella del Al-Ittihad de Yeda, del Saudi Pro League, corre el riesgo de perderse las fases finales de la Liga de Campeones de Asia debido a la lesión que sufrió recientemente.

Está previsto que la fase final del torneo continental comience con los cuartos de final, que se disputarán en formato de concentración, en el que todos los partidos se jugarán a un solo partido a eliminatoria, entre el 16 y el 25 de abril en la ciudad de Yeda.

El Al-Ittihad se prepara para enfrentarse al Al-Wahda de los Emiratos Árabes Unidos, partido previsto para el 14 de abril en el estadio Al-Inmaa, dentro de los enfrentamientos de octavos de final.

El Machida Zelvia japonés, líder de la fase de liga en la zona Este, se enfrentará al ganador del partido entre el Al-Ittihad y Al-Wahda en los cuartos de final.

Fuentes privadas revelaron este lunes al diario saudí «Al-Riyadiah» que la baja de Saleh Al-Shehri, delantero del Al-Ittihad, oscilará entre tres y seis semanas tras sufrir una lesión en el músculo de la pierna derecha.

Existen dudas sobre la posibilidad de que el jugador participe en las fases finales de la Liga de Campeones de Asia, que se disputarán en Jeddah, debido a que necesita un programa de tratamiento y rehabilitación antes de reincorporarse a los entrenamientos con el equipo.

Las mismas fuentes señalaron que el periodo de recuperación depende de la respuesta de Al-Shahri al tratamiento, lo que abre la puerta a la posibilidad de que regrese antes de lo previsto.

La posible ausencia del jugador supone un duro golpe para el Al-Ittihad, que aspira a cuajar una gran actuación en la Liga de Campeones de Asia, ya que su afición confía en que el equipo consiga un título que lleva 20 años sin llegar a las vitrinas del club de la costa occidental.

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