La estrategia del Bayern ante el Real Madrid... El antídoto del Barcelona contra el veneno del Atlético

Tras perder 2-0 ante el Atlético de Madrid en la ida de cuartos de la Champions, el cuerpo técnico y la directiva del Barcelona analizan las debilidades defensivas y ofensivas del equipo.

Según Mundo Deportivo, el club quiere modificar su repliegue defensivo y toma como referencia el partido en el que el Bayern venció 2-1 al Real Madrid.

Lea también

Una llamativa contradicción numérica... El número de tarjetas rojas del Barcelona despierta recelos en Madrid

Total discreción... ¿Cómo negocia el Barcelona con Álvarez lejos de las miradas del Atlético?

Por primera vez, la FIFA se pronuncia sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones.

El Madrid superó en ocasiones la presión alta del Bayern, y el equipo alemán respondió retrocediendo rápido para protegerse, consciente de la velocidad de Vinicius y Mbappé. Eso es precisamente lo que el Barça debe imitar, sin dudas, según el diario catalán.

Sobre fichajes, Mundo Deportivo recuerda que el partido de Julián Álvarez contra el Barça, en el que marcó de falta, justifica el interés azulgrana, aunque el Atlético no facilitará su salida.

Su fichaje dependerá de que el jugador presione para marcharse, pues convencer a la directiva colchonera será complicado.