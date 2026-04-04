La esposa de Valverde se burla de la decisión decisiva del árbitro del partido del Barcelona

Mina Bonino, esposa de la estrella del Real Madrid Federico Valverde, se burló de una polémica decisión arbitral que se produjo durante el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, disputado este sábado en el estadio «Riazor Metropolitano», en la jornada 30 de La Liga.

La burla de la esposa de Valverde se produjo después de que el Barcelona estuviera a punto de comenzar la segunda parte con un jugador menos, cuando el árbitro mostró una tarjeta roja directa al joven defensa Gerard Martín, en el minuto 46, tras un fuerte choque en el centro del campo, en el que golpeó la pierna de Thiago Almada, jugador del Atlético.

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Sin embargo, el árbitro se retractó de su decisión tras revisar la jugada de nuevo mediante el vídeoarbitraje (VAR), que mostró que Martín había golpeado el balón primero antes de chocar con la pierna del rival; por lo que el árbitro anuló la tarjeta roja directa y se limitó a mostrar una tarjeta amarilla al jugador del Barça, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ya jugaba con uno menos, tras la expulsión de su jugador Nico González antes del final de la primera parte.

En referencia a este incidente, Mina escribió en su cuenta de Instagram, a través de la función «Stories»: «Deberían cerrar el estadio si esto no es tarjeta roja», y lo acompañó con un emoticono de risa.

El Barça terminó el partido con una victoria (2-1) y afianzó su liderato en la clasificación de La Liga, con 76 puntos, a 7 puntos de su rival, el Real Madrid, segundo clasificado, que había perdido ese mismo día ante el Real Mallorca (2-1).