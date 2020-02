La dura sanción que podría recibir Colo Colo tras graves incidentes en el clásico ante la UC

El Intendente (s) de la Región Metropolitana, Enrique Beltrán, deslizó eventual castigo al Cacique en su debut en Copa Libertadores.

El Intendente Metropolitano Subrogante, Enrique Beltrán, explicó las medidas y sanciones que se tomarán luego de los graves incidentes que se registraron en el Estadio Monumental durante el partido entre y , y que terminaron con la suspensión del clásico. El club albo podría ser impedido de jugar con público en sus próximos compromisos.

“A nosotros nos corresponde el aforo del partido o ver si se juega sin público. La responsabilidad dentro del estadio es de los organizadores. Y sus medidas de seguridad fueron sobrepasadas”, señaló Beltrán. Y agregó: "Como Intendencia y Gobierno vamos a exigir mejores estándares a los clubes y a la ANFP. Estamos evaluando y tomando sugerencias para afrontar los próximos partidos".

Respecto a la participación del cuadro blanco en la , de cara al estreno como local ante Athletico Paranaense, la autoridad deslizó que podría jugarse sin público en las tribunas. "Vamos a ver las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley para aplicarle a Colo Colo".

"Lamentamos el jugador herido -Nicolás Blandi- y vamos a buscar a los responsables", agregó el intendente (s), quien además profundizó en la autorización que recibió el conjunto Popular sobre el uso de pirotecnia. "Quiero aclarar que los fuegos artificiales que pidió Colo Colo para el inicio del partido fueron autorizados y cumplieron con los elementos de la ley. Eso no fue un problema, el problema fueron los fuegos artificiales ilegales que ingresaron al estadio y que en ninguna parte del país ninguna persona está autorizada a manipular", expresó.

Finalmente detalló que hubo detenidos tras la jornada del domingo: "Estos elementos fueron ingresado al estadio por gente que rompió medidas de seguridad, rompieron puertas, y hay dos personas detenidas que ingresaron ilegamente, hay una persona detenida por hechos de Ley del Estadio Seguro y tres personas detenidas por incivilidades fuera del estadio", cerró.

El vicepresidente de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, fue otro de los que condenó los incidentes que provocaron la suspensión del clásico, cuando el cuadro cruzado ganaba por 2-0.

Ex presidente de la ANFP anunció que Blanco y Negro se querellará contra los responsables de los incidentes, aplicando además todo el rigor a la hora de castigar a los barristas.

“Vamos a presentar una querella contra los responsables de los daños que se hicieron, y a todos los que podamos identificar vamos a aplicar la mayor sanción posible, para que no vuelvan al estadio. No los queremos aquí, no es lugar para manifestar sus inquietudes, y menos con la violencia que utilizaron”, expresó en rueda de prensa.

“Ya hemos pedido explicación completa a todo lo que fue el protocolo de seguridad. Tenemos entendido que hubo una presión de un grupo grande de gente que se descontroló, y trajeron esta pirotecnia que afectó el espectáculo. Tenemos que esperar el informe final, pero evidentemente fallaron los controles. Es nuestra responsabilidad”, agregó.

Cabe destacar que esta jornada, el equipo de Macul emitió un comunicado anunciando que ya hay un detenido y que entregarán duras sanciones a quienes resulten responsables, prohibiéndoles el ingreso al estadio de por vida.

¿SE SEGUIRÁ JUGANDO EL CLÁSICO?

El Reglamento de la ANFP establece un plazo de 48 horas para tomar una resolución respecto a la conclusión del encuentro.

En su Artículo 103º, se establece que "los árbitros podrán suspender el partido, durante su desarrollo, cuando el público impida el desarrollo normal del encuentro por mal comportamiento", tal como hizo el árbitro central, Piero Maza.

A continuación, en el 104º, se indica que "si la suspensión se origina en alguna de las causales 1 y 4 del Artículo anterior, el Directorio, dentro de las 48 horas siguientes, determinará si debe jugarse o no lo que faltaba para completar el tiempo reglamentario, o si se da por terminado el partido, en cuyo caso el resultado será el existente al momento de la suspensión. En caso de que deba jugarse el tiempo faltante, el Directorio resolverá el día, la hora, el lugar y condiciones en que ello se hará".