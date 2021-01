La dupla Lautaro - Alexis reprueba en Genova

En el momento exacto para trascender, el Inter se cayó contra la Samp sin Lukaku de arranque y perdió peso en el ataque, donde quedó en blanco.

Pasó de todo en el Luigi Ferraris menos precisión y verdadera intención del ataque del Inter para llevarse los valiosos puntos que lo ubicaban momentáneamente como líder al Nerazzurri, que sigue mirando hacia arriba al Milan tras la caída 2-1 a manos de en la que no fue titular Romelu Lukaku y vaya que se le extrañó.

El resumen de Sampdoria 2-1 Inter

Y no es que Alexis Sánchez y Lautaro Martínez no lo buscaran. Es más, el chileno tuvo en sus pies la apertura de la cuenta pero remató su penal a media altura y angulado muy anunciado para Emil Audero, que adivinó fácil. No solo eso: el 7 hizo figura a Audero ya que el ex meta de le desactivó un derechazo desde el medio del área al borde del descanso luego de que el ejecutante eludiera a sus dos marcas y girara para posicionarse en el mejor lugar posible. Sánchez erró otro par -una al costado del arco y un cabezazo mal direccionado- y el surgido desde Racing se anotó hasta 7 disparos pero apenas uno bajo palos que Audero también encontró en su esquina.

La Samp de Ranieri escaló hasta la mitad de arriba de la y el Inter -que solo descontó por vía aérea con De Vrij- no pudo presionar al puntero. En el cierre, Arturo Vidal surgió como carta revulsiva pero pudo más el reloj. Como la suerte no estuvo del lado de la dupla elegida por Conte ante los problemas físicos de Romelu Lukaku, el belga debió ver acción pero en media hora apenas contactó el balón con dos pases correctos y un cabezazo que Audero resolvió. Cuando el 9 no estuvo al 100%, las garantías con las que cuenta en la plantilla el entrenador italiano no le respondieron y el retroceso fue evidente en Genova.