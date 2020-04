La directiva de Motagua espera que la Liga Nacional se pueda reanudar

Juan Carlos Suazo, presidente financiero del club azul, expresó su oposición a que se de por finalizado el torneo por la pandemia de coronavirus.

Motagua respondió a Vida, Platense, y Honduras Progreso, clubes que pidieron la finalización de la Liga Nacional por la pandemia de coronavirus. Lo hizo a través de su presidente financiero, Juan Carlos Suazo, quien expresó el deseo de los Azules de que el torneo se reanude.

“Este torneo está ligado con el pasado, sale el descendido y los clasificados a la Concacaf League, no pueden tomar determinaciones que afecten el uno con el otro. Lo que se va a tener respuesta pronto es la postura de la Liga Nacional con respecto a la solicitud de los cuatro clubes que pidieron terminar el torneo", dijo el directivo.

Y agregó: “Esperamos reanudar la liga y que esta situación pase lo más pronto posible. Terminar las vueltas regulares e ir a la pentagonal, más lo que tenga que suceder. Hay temas que no se controlan como este, donde no sabemos cuándo vamos a volver a salir. Ya es una decisión de la Liga Nacional si declará campeón a Motagua o no lo declara”.

“Uno invierte y Motagua es un equipo que tiene un presupuesto bastante alto el cual hemos tratado de manejar, no podemos dejar que todo el esfuerzo desde junio del año anterior a la fecha quede así de botado”, concluyó Suazo.