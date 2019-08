La devaluación de Alexis Sánchez: ¿Por qué el mercado de élite ya no quiere al 7 del United?

En Italia aseguran que Napoli rechazó el ofrecimiento de los Diablos Rojos por el chileno, debido a su condición de mejor pagado de la Premier League.

Alexis Sánchez se reincorporó al con una marcada incertidumbre respecto a su futuro. Luego de su participación en , en la que logró redimirse después de haber participado solo en 27 partidos en la pasada temporada con los Diablos Rojos, 14 de ellos entrando como suplente, el atacante chileno sigue sin ser considerado por el técnico Ole Gunnar Solksjaer.

De hecho, el DT noruego optó por no citarlo para el cruce inaugural de los de Old Trafford, que se selló 4-0 sobre el Chelsea, gracias a las conquistas de Marcus Rashford (2), Anthony Martial y Daniel James. Antes del retorno del Niño Maravilla al plantel, el cuadro inglés recorrió Singapur, y , en duelos en los que no necesitó al oriundo de Tocopilla para vencer al Perth Glory, Leeds, Inter, , Kristiansund y .

Durante la pretemporada, el DT clarificó su postura en torno a la continuidad del formado en con la frase "tendré que ayudarle, pero no lo alimentaré con una cuchara", por lo que deberá disputar para hacerse un hueco en el equipo titular.

¿Cuántos goles lleva Alexis Sánchez en Europa?

Eso sí, diversos medios especulan con su posible salida luego de los magros resultados obtenidos en el pasado curso: solo fue capaz de ver portería en dos ocasiones, las mismas conquistas que aportó en el certamen continental, que en seis partidos grabó su firma frente a Japón y Ecuador, además de haber repartido una asistencia, siendo de los más destacados en la fase de grupos.

Por lo mismo, apareció en la órbita de la Roma para cubrir la inminente salida del bosnio Edin Dzeko, quien iría al . Según consignó The Telegraph, desde la capital italiana mantuvieron conversaciones para que el chileno arribara como préstamo durante toda la temporada al histórico club romano, pero su alto salario -el mejor pagado de la Premier League- habría dejado todo en nada.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

Ahora, en aseguran que el ex jugador del fue ofrecido al , aunque el cuadro que dirige Carlo Ancelotti lo habría rechazado. Según el programa "La Domenica Sportiva" de RAI, el conjunto "Gli Azzurri" le habría cerrado las puertas también por su alto costo. Y es que el United tendría que cubrir una parte importante de los cerca de 430 millones de pesos semanales que recibe, sin contar premios.

"Alexis Sánchez del United se le había propuesto al Azzurri, pero el salario bruto de 22 millones es excesivo para la directiva y Napoli se ha negado", consignó el citado medio.

De esta forma, el máximo artillero histórico de La Roja tendrá que esperar por lo que ocurra en los principales mercados de pases en Europa, que tienen como fecha límite el próximo 2 de septiembre. Mientras, podría reaparecer en las nóminas de los Reds de cara al segundo compromiso liguero, programado para el lunes 19 -a las 15:00 en - frente al Wolves, en el Molineux Stadium.