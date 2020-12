La despedida de Marcelo Espina: "Ya no contaba con la confianza para seguir ejerciendo mi cargo"

El ex Gerente Deportivo de Blanco y Negro explicó su renuncia a través de una carta publicada en sus redes sociales.

Marcelo Espina, quien dejó hace unos días sus funciones en la Gerencia Deportiva de Colo Colo, explicó su renuncia por intermedio de una carta publicada en sus redes sociales, misma en la que le envió agradecimientos a los hinchas del Cacique.

En la misiva señala que "asumí el desafío de encabezar la Gerencia Deportiva con la convicción de aportar desde mi experiencia y conocimiento del club en un proyecto a largo plazo que para mí representaba una gran oportunidad de desarrollo profesional e implicaba volver a mi casa, ", escribió en Twitter.

En la misma línea, explicó que "mi compromiso fue total, pero los resultados no fueron los que yo esperaba. En esta despedida quiero ofrecer mis disculpas por las expectativas que no se cumplieron".

Más equipos

El otrora mediocampista albo contó además que "desde mi llegada sentí la confianza de los hinchas que en el estadio o en la calle me expresaban su cariño. Sinceramente, lamento no haber concretado con resultados el proyecto por el que regresé a esta institución que forma parte de mi historia".

El artículo sigue a continuación

Finalmente, resaltó que "no fue fácil tomar esta decisión. Los que me conocen saben que renunciar a un sueño, por difícil que parezca, no es algo que me caracterice. Pero como siempre he mantenido, nadie es ni debe ser más importante que el club. En mi caso, ya no contaba con la confianza para seguir ejerciendo mi cargo y dar un paso al costado me pareció lo más sensato".

"Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos quienes cada día me entregaron una palabra de afecto y me expresaron su apoyo. Colo Colo ocupará siempre un lugar importante en mi corazón y desde hoy vuelvo a ser un hincha más, con la confianza intacta de que saldremos de este mal momento", completó el ex futbolista que abandonó su cargo en medio de un complejo presente que tiene a la escuadra de Macul como colista absoluto del Campeonato Nacional 2020.