La denuncia que complica al Tecla Farías: "Me quiso matar"

La joven que acusa al exjugador de River de violencia de género brindó detalles de lo ocurrido en el departamento durante la noche del sábado.

La situación judicial que atraviesa Ernesto Farías parecía bajar sus decibeles con la hipótesis que analiza el fiscal Condomí Alcorta de que no fue el Tecla el agresor. Sin embargo, esto choca de frente con la declaración de Nadia, denunciante del exdelantero de River, quien redobló su denuncia: "Me quiso matar", dijo la joven.

En declaraciones a Crónica, la mujer de 23 años detalló que el conflicto se originó cuando ya era la mañana del domingo: "Me quería ir. Le digo que me dé la plata para un Uber y me dio, pero faltaba otra plata de lo acordado. Le reclamé y me dijo que quería estar conmigo de nuevo. Forcejeamos, yo le decía que me dé la plata, que no era lo pactado y me atacó porque quería estar conmigo", explicó, para luego señalar que "tenía mi celular en la mano e hice un video del momento en el que le pedía la plata. Ahí me agarra uno de los amigos de atrás, éramos cuatro, me hacen caer y me agarran de los brazos. Me dijeron que no me iban a dejar ir hasta que no les dé la clave del celular. El Tecla me dijo que si no le daba la clave del celular me iba a matar".

Durante su relato, Nadia narró que Farías la trataba "como un paquete y se podía deshacer de mí", mientras que luego, tras romperse una copa, la amenazó con un pedazo de vidrio. "Tengo cortes porque me defendí, no me dejaban ir porque querían mi celular, me agarró del cuello y los amigos le pidieron que pare porque me iba a matar, les di la clave por miedo".

Como si fuera poco, remarcó que Michelle, la otra mujer presente en el departamento del actual empleado de las inferiores de River, "no es mi amiga y no me respalda. Le deben haber dado plata. No puedo hablar con ella porque me bloqueó", mientras que luego acusó al fiscal porque "dijo que Farías no fue agresivo conmigo y sí lo fue, es una persona violenta. Siento que lo está defendiendo a él, solo contó una parte de la denuncia, no dijo nada de las amenazas de muerte que están en mi declaración".

Mientras en River preparan una suspensión hasta que se aclare el caso, la causa tiene por ahora dos aristas: una en el fuero federal por la violación de la cuarentena y la otra por lesiones, denunciada por la joven.