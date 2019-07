La defensa del Madrid se desangra con 12 goles en tres partidos

Ninguno de los jugadores que conforman la línea ha estado a la altura y se han visto constantemente sobrepasados por los ataques rivales

El séptimo gol atlético supuso poner el 1-7 en el marcador. La cifra sonaba histórica porque es historica, aunque luego hubiese maquillaje. No solo porque a esas goleadas no se acostumbre, sino porque es extraño que un equipo de élite, más todavía uno de los más potentes del mundo, permita esa cantidad de goles en contra. El Real Madrid tiene un historial de defensas porosas, pero lo de esta pretemporada clama al cielo. Porque esos siete venían después de dos del y de tres del Bayern, 12 goles en tres partidos.

A nadie se le escapa que, a razón de cuatro goles encajados por partido de media, el no va a ningún lado. Porque tampoco es que estén marcando muchísimos goles, pero en todo caso el esfuerzo que supone sobreponerse a esa incapacidad en la zaga, es un lastre importante para el proyecto de Zinedine Zidane.

Es verdad que no solo los defensas montan la defensa, pero el análisis empieza por ahí. Diego Costa, en el derbi, nunca estuvo más cómodo en un partido contra el Real Madrid. Se recuerdan sus peleas contra Sergio Ramos, porque los dos están hechos de la misma pasta, peleona, sin miedo al contacto, de los que se dejan la piel por cada balón. Ramos jugó, pero no fue Ramos, o por lo menos no ese Ramos que amargaba las tardes de Diego Costa.

En el corazón de la zaga, Varane es el otro señalado. El defensa francés renovó el pasado verano tras amagar con cambiar de aires, pero ni en la temporada pasada ni en estos tres partidos ha demostrado ser el central que requiere el Madrid. Es alto, fuerte, rápido y campeón del mundo, pero no termina de satisfacer las necesidades del equipo, porque además tiene cierta tendencia a perder el hilo en algunas jugadas y eso, evidentemente, es un fallo capital cuando eres defensa.

Se ha comprado a Militao para ser competencia, aunque no arreglará el solo el desajuste, se espera su llegada -retrasada por su título de campeón de América- como agua de mayo. El cuarto en discordia, Nacho, no ha estado del todo fino tampoco, especialmente el día del Atlético, pero en las últimas temporadas siempre apareció cuando se le necesita. Zidane siempre creyó en él.

Tampoco los laterales están a punto. Marcelo siempre tuvo problemas para defender, pero en los últimos meses eso se ha extremado. Se le ha visto algo más animado en los partidos de pretemporada, pero sigue ocasionando el caos a su espalda. El lateral ha dicho en ocasiones que Casemiro le ha salvado la carrera, y Casemiro no está. Más preocupante incluso es el caso de Carvajal, que está siendo de los señalados en la pretemporada. Él, que siempre fue considerado uno de los más fiables del plantel, está desubicado, en proceso de volver a sus orígenes. Odriozola tampoco ha reclamado ese puesto y Mendy se ha lesionado.

Pero más allá de la defensa, el equipo debería tener más control de balón para sufrir menos. Se nota la ausencia de Casemiro, que es el único mediocampista posicional que tiene en la plantilla. Tampoco está Valverde, que estuvo con en el torneo. Con los dos, se supone, se da un pasito, pero es probable que el equipo necesite más. Porque los dos pueden ejercer de bomberos y ayudar a sofocar los problemas de los cuatro de atrás, pero con toda esa labor no se podrán entregar a la otra clave de la fragilidad madridista: el poco control del juego.

Modric y Kroos han sido durante años uno de los centros del campo más fiables del mundo. Desde la pelota se sufre menos. Pero claro, ninguno de los dos da ahora mismo la confianza suficiente. Si el Madrid no articula bien el juego y manda, el equipo rival llega más al área de Courtois. Y eso, viendo el nivel de los zagueros, es un riesgo inasumible para un proyecto que quiere ser ganador.