La cronología de la marcha de Roberto Moreno y la vuelta de Luis Enrique según la Federación

El presidente, Luis Rubiales, y el director deportivo, José Molina, dieron su versión de la salida del técnico catalán y la vuelta del asturiano.

Luis Enrique volverá a ser el seleccionador de de cara a la . Robert Moreno dirigió a La Roja durante buena parte de la fase de clasificación pero el técnico catalán no estará en el torneo ni en su antiguo rol de ayudante y el proyecto vuelve a quedar en manos del preparador asturiano.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el director deportivo, José Francisco Molina, han dado su versión de los hechos en rueda de prensa y la cronología de los mismos desde que conocen que Luis Enrique quiere volver pasando por las reuniones que han ido manteniendo con ambos técnicos. Por su parte, Luis Enrique dará su versión de loshechos en su primera rueda de prensa tras su vuelta, mientras que Robert Moreno también ofrecerá una rueda de prensa una vez que resuelva su contrato con la RFEF.

Así fue la cronología de los hechos según Rubiales:

“Vemos fundamental de que conozcáis la verdad. Es la primera vez que la RFEF se posiciona sobre lo dicho. Podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo. El pasado 19 de junio comparecía aquí junto a Molina y Robert Moreno para explicar que Robert Moreno se hacía cargo de la Selección, se le dijo claramente que cuando Luis Enrique se sintiera con fuerzas para volver, tendría las puertas abiertas. Nadie se puede sentir engañado, si Luis Enrique quería volver tendría las puertas abiertas de la RFEF.

He hablado con Luis Enrique en tres ocasiones desde la muerte de su hija. La primera vez el 29 de agosto dándole el pésame. Volvimos a hablar Molina y yo con él a finales de octubre y volví a hablar con él ayer.

Robert Moreno, al que agradecemos su trabajo que ha sido muy bueno, en una reunión nos transmite que ha hablado con Luis Enrique y que el propio Luis Enrique le ha transmitido sus ganas de volver a entrenar. Nos enteramos por Robert Moreno de que quería volver. Esa reunión se produce el 31 de octubre en en una visita oficial mía y en esa visita estamos un rato hablando con Luis Enrique. De cuestiones personales y familiares y nos transmite lo que nos había dicho Robert Moreno y nos dice que quiere volver a entrenar.

Molina, en una reunión conmigo me transmite que vamos a hablar una vez termine la clasificación para no distorsionarla. Estuve de acuerdo con él y así lo hemos hecho. Hasta mi llamada de ayer, donde radica la importancia de este asunto. El domingo Molina habla con Robert Moreno distendidamente y Robert Moreno por todo lo que estaba saliendo en la prensa le pide lo que está sucediendo ya. Le exige saberlo ya, no tras la fase de clasificación como esperábamos. Molina le comenta que si Luis Enrique quiere volver a liderar el proyecto que él empezó, nosotros vamos a valorar esa posibilidad. Por lo tanto, nadie había hablado con Luis Enrique de volver, ni negociado, ni nada. Por supuesto con ningún otro.

El lunes (18 de noviembre) recibimos un mensaje por la mañana de Robert Moreno que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Es algo que había dicho públicamente y no entiendo que nadie se pueda llevar a extraños. Nos dice el mismo día de partido que se quiere marchar. Ante la emergencia que provoca, la situación de crisis, Molina me llama y me dice que queremos hablar a partir del partido. Al mencionar solo la posibilidad de que volviese Luis Enrique había pedido salir. Me gustaría que hablaras con Luis Enrique y si quiere volver y si es así, se comprometa a ello.

Le llamé a las12:00, le conté la llamada de Robert en la que dejaba claro que no quería seguir y entonces le pido a Luis Enrique si quiere volver a su puesto. Luis Enrique dice que sí, nos da las gracias y agradece que hayamos cumplido la palabra.

Quiero decir que al mismo tiempo Molina cierra una reunión con Robert Moreno a las 10:00 de hoy. El primero en conocer todo fue Robert, nosotros nos enteramos por Robert. Esta es la situación.

Me toca llegar a la conclusión final. Siempre hemos actuado con respeto, integridad y rigor cumpliendo nuestra palabra. Somos coherentes con el mensaje del primer día. Somos leales con todo el mundo. Solo ha cambiado los tiempos, la exigencia de Robert Moreno de pedirle a Molina que quería saberlo ya.

Luis Enrique tuvo que abandonar su puesto de trabajo con la peor de las situaciones que tuvo que vivir un padre, la muerte de su hija. Luis Enrique es el líder de este proyecto que comenzó con la ronda clasificatoria de la y durará hasta el Mundial de Catar".