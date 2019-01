La crisis del Celta: ¿Cardoso resistirá en el puesto?

El conjunto gallego consiguió un punto de los últimos quince. Ante Valencia, en la última fecha, el entrenador portugués recibió su primera pitada.

Escenario: Balaídos. Día: sábado. Público: 15.688 espectadores. Valencia, como visitante, le gana a Celta 2 a 1, dándole vuelta el marcador en el segundo tiempo. Se escucha entonces lo que todavía no había llegado a los oídos: Miguel Cardoso recibe su primera pitada al frente del conjunto gallego y su puesto empieza a caminar por una cornisa.

La crisis del conjunto gallego no se disimula: consiguió un punto de los últimos quince y quedó al borde del descenso. En Vigo no son pocos los que se preguntan cuánto resistirá el entrenador portugués en el banco celeste. Los próximos dos juegos, de visitante ante Valladolid y de local frente a Sevilla, serían decisivos, debido a que no se tolerarían más tropiezos.

Cardoso es el segundo técnico que tiene el club en esta temporada que lleva apenas 20 fechas. El primero fue Antonio Mohamed, quien estuvo al frente de la plantilla durante doce partidos (tres triunfos, cuatro derrotas y cinco empates). El argentino, quien dirige hoy a Huracán, cree que “el Celta va a seguir abajo por cómo piensan”, según declaró este sábado en el diario La Nación.

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, para intentar cambiar penas por sonrisas, la institución anunció el fichaje del holandés Wesley Hoedt: el central, de 24 años, llega desde Southampton, donde jugó 13 encuentros en el actual torneo de la Premier League.